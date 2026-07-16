Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: Πάνω από 100 δισ. δολάρια ο λογαριασμός του πολέμου με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε τη σύγκρουση με το Ιράν διατάζοντας πυραυλικές επιθέσεις και πλέον αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι το κόστος του πολέμου για το Πεντάγωνο ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πηγές με άμεση γνώση του ζητήματος, τις οποίες επικαλείται το περιοδικό Wired.

Οι αξιωματούχοι υπολόγιζαν ότι το συνολικό κόστος της επιχείρησης Epic Fury κυμαινόταν μεταξύ 50 και 100 δισ. δολαρίων στα τέλη Μαΐου. Οι υπολογισμοί αυτοί συμβάδιζαν με τις απόρρητες εκτιμήσεις του Κογκρέσου που τοποθετούσαν το κόστος στα 80 δισ. δολάρια.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δημοσιοποιήσει τις εκτιμήσεις για το κόστος του πολέμου με το Ιράν, αλλά τον Ιούνιο, ο Λευκός Οίκος ζήτησε 88 δισ. δολάρια για να καλύψει μέρος των δαπανών του πολέμου. Ωστόσο ακόμη και αυτό το ποσό φαίνεται να είναι μικρότερο από το πραγματικό κόστος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

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Ενας από τους λόγους της ασάφειας είναι ότι το Πεντάγωνο δεν έχει αποφασίσει αν θα αντικαταστήσει όλα τα αεροσκάφη που έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το κρυφό κόστος

Εάν το Πεντάγωνο αποφασίσει να μην αντικαταστήσει ορισμένα αεροσκάφη, αξιωματούχοι του υπουργείου Αμυνας έχουν ενημερώσει τους νομοθέτες ότι δεν θα ζητήσουν κονδύλια για την αντικατάστασή τους και, κατά συνέπεια, το κόστος αυτό δεν θα συμπεριληφθεί στον συνολικό λογαριασμό του πολέμου.

Η ανεξάρτητη Υπηρεσία Ερευνας του Κογκρέσου (CRS) ανέφερε σε έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου και βασίστηκε αποκλειστικά σε δημόσιες πληροφορίες, ότι οι ΗΠΑ είχαν χάσει τουλάχιστον 17 επανδρωμένα αεροσκάφη και 25 drones από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η ίδια έκθεση κατέδειξε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχαναν ολοένα και περισσότερα drones, τα οποία κάθε άλλο παρά φθηνά είναι: ανάμεσα στα 25 drones που χάθηκαν ήταν και ένα MQ-4C Triton, αεροσκάφος επιτήρησης μεγάλου ύψους του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο είχε κοστίσει πάνω από 600 εκατ. δολάρια.

Ιδιαίτερα υψηλό αναμένεται να είναι και το κόστος αποκατάστασης των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, ορισμένες από τις οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα αντίποινα του Ιράν με πυραύλους και drone καμικάζι.

Και άλλα κόστη «κάτω από το χαλί»

Αξιωματούχοι του υπουργείου Αμυνας έχουν ενημερώσει κεκλεισμένων των θυρών τους νομοθέτες ότι δεν έχουν υπολογίσει καν το κόστος των επισκευών – και ενδεχομένως να μην το πράξουν ποτέ – εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν τελικά να κλείσουν τις συγκεκριμένες βάσεις, επειδή θεωρούνται υπερβολικά ευάλωτες σε ιρανικές επιθέσεις.

Το Ιράν έχει καταφέρει κατ’ επανάληψη να πλήξει σημαντικές αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο αντιποίνων, μεταξύ των οποίων και το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, γεγονός που το Πεντάγωνο δεν έχει αναγνωρίσει δημοσίως.

Η μοναδική επίσημη δημόσια εκτίμηση για το κόστος του πολέμου είχε δοθεί τον Μάιο από τον τότε υπηρεσιακό οικονομικό ελεγκτή του Πενταγώνου, Τζέι Χερστ, ο οποίος είχε καταθέσει ότι το κόστος ανερχόταν τότε περίπου στα 29 δισ. δολάρια.

Την Τρίτη, κατά την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού του στη θέση του μόνιμου οικονομικού ελεγκτή, ο Χερστ αρνήθηκε να δώσει κάποια επικαιροποιημένη εκτίμηση. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα 29 δισ. δολάρια αφορούσαν κυρίως πυρομαχικά και δαπάνες, όπως τα καύσιμα που απαιτούνται για την ανάπτυξη δύο αμερικανικών αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή.

Η σκιά της τεχνητής νοημοσύνης και η επιχείρηση «Gold Eagle»

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ εγκαινίασε την Τρίτη ένα νέο μηχανισμό συντονισμού, ο οποίος θα έχει ως στόχο να εντοπίζει και να διορθώνει ευπάθειες λογισμικού, προτού κακόβουλοι παράγοντες τις εκμεταλλευθούν με τη βοήθεια των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο Inner Loop ότι ο μηχανισμός, ο οποίος φέρει την ονομασία Gold Eagle, θα λειτουργεί υπό την Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA). Η υπηρεσία θα χρησιμοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό, προκειμένου να εντοπίζει ευπάθειες.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική εφαρμογή του εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε ο Τραμπ στις 2 Ιουνίου και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου εποπτείας της ταχέως αυξανόμενης απειλής που συνιστούν τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο πάντως παραμένει: το εκτελεστικό διάταγμα απαιτεί από τους αρμόδιους αξιωματούχους να δημιουργήσουν μια διαβαθμισμένη διαδικασία αξιολόγησης (benchmarking), ώστε να εξετάζονται οι δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης πριν από τη δημόσια διάθεσή τους και να κρίνεται εάν θα πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς.

Το δεύτερο αυτό βήμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει ρυθμίσει τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης απαιτώντας από εταιρείες όπως η Anthropic να περιορίζουν τις δυνατότητες των ισχυρότερων μοντέλων τους, όπως το Mythos, όταν αυτά διατίθενται στο κοινό.

Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες η Κίνα αναμένεται να καλύψει το χάσμα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης και να αρχίσει να λανσάρει, δημόσια, μοντέλα αντίστοιχης ισχύος, τα οποία όμως δεν θα υπόκεινται στον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης. Παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο η κυβέρνηση σκοπεύει να αποτρέψει κακόβουλους παράγοντες από το να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μοντέλα για να επιχειρήσουν να παραβιάσουν ευαίσθητα πληροφοριακά συστήματα.

Πηγές: Wired, Inner Loop