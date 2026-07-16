ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Εκδήλωση στην Πλατανόβρυση

Εκδήλωση στην Πλατανόβρυση πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ στην Πλατανόβρυση.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου βρεθήκαμε στην κοινότητα της Πλατανόβρυσης (Μέντζενα) με κεντρικό ομιλητή τον Μιχάλη Καρχιμάκη!

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζεται στη κοινωνία των πολιτών με στόχο οι ίδιοι άνθρωποι να γίνουν πολλαπλασιαστές του αφηγήματος μας.

Να γίνουν κοινωνοί του κυβερνητικού προγράμματος που ευαγγελίζεται την πολιτική αλλαγή και την άρση των ανισοτήτων σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας.

Τα κύρια θέματα που αναδείχθηκαν ήταν το κύμα ακρίβειας που μαστίζει την πλειοψηφία των πολιτών, η ερήμωση της υπαίθρου μαζί με το δημογραφικό ζήτημα και η απαξίωση της περιφερειακής ανάπτυξης από πλευράς της κυβέρνησης.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει καλύτερες μέρες για τους πολλούς!

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκρουστεί με την εγχώρια ολιγαρχία!

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για την Ελλάδα!