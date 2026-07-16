Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 16 έως 22-7-2026

Η μοναδική νέα ταινία της εβδομάδας είναι η υπερπαραγωγή "Οδύσσεια" του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του πολυμήχανου Οδυσσέα

To πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα από 16 έως και 22 Ιουλίου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 1 στις 20.30 καθημερινά, Αίθουσα 2 στις 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 3 στις 20.00 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 19.00 και στις 22.30 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 18.00 και στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 21.00 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 22.00 καθημερινά Η νέα ταινία του τιμημένου με Όσκαρ δημιουργού Κρίστοφερ Νόλαν, "Οδύσσεια", είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο (και στην Ελλάδα) εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Καταλληλότητα: Κ15 Διάρκεια: 172 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16/7/2026. Διανομή από Tanweer. Σκηνοθεσία: Christopher Nolan (Οπενχάιμερ). Παίζουν οι ηθοποιοί: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya Coleman, Mia Goth, Ryan Hurst, James Remar, Elliot Page, Charlize Theron, John Leguizamo, Robert Pattinson. Τον Οδυσσέα είχαν υποδυθεί κατά το παρελθόν ηθοποιοί όπως ο αείμνηστος Κερκ Ντάγκλας και ο Αρμάν Ασάντ. Γυρίσματα έλαβαν χώρα και στη νότια Πελοπόννησο. Ένα από τα σημεία ήταν και το σπήλαιο του Νέστορα στη Μεσσηνία.

Αίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 18.40 καθημερινά "Βαϊάνα" Στην live-action προσαρμογή της Disney της αγαπημένης, υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων του 2016, η Βαϊάνα (η Αυστραλή Catherine Lagaʻaia) ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και, για πρώτη φορά, ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της Motunui με τον περιβόητο ημίθεο Maui (ο Dwayne Johnson) σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Την ταινία σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Emmy και Tony Award, Thomas Kail («Hamilton»), σε παραγωγή των Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia και Lin-Manuel Miranda, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth και Auliʻi Cravalho, η οποία έδωσε τη φωνή της στη Βαϊάνα στις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Βαϊάνα» και «Βαϊάνα 2». Απολαύστε τις υπέροχες κινηματογραφικές εικόνες, τους ήχους και τα τραγούδια της ταινίας «Βαϊάνα» στις αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2026. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια θα απολαύσετε τη Μαρίνα Σάττι & τον Μιχάλη Κουινέλη.



Διανομή από: FEELGOOD. Διάρκεια: 115 λεπτά. Η ταινία στο ξεκίνημα προβολής της στη χώρα μας έκοψε σε 199 αίθουσες πανελλαδικά, 23.354 εισιτήρια & πήρε την 1η θέση στο εγχώριο box office. Στο εξωτερικό, η "Moana-Βαϊάνα" έχει ξεκινήσει με 107 εκατ. δολάρια εισπράξεις έως τώρα παγκοσμίως, ωστόσο το νούμερο δεν ικανοποίησε το στούντιο της Ντίσνει.

Αίθουσα 2 στις 20.40 καθημερινά "Obsession-Εμμονή" Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άντρας κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρο του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα. Διάρκεια: 108 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026 Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 109 λεπτά. Σκηνοθεσία: Curry Barker. Ηθοποιοί: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson. Καταλληλότητα: Κ18. Το φιλμ τρόμου - φαινόμενο έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 428,1 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας η «Εμμονή» έως & τις 12/7/2026, έχει κόψει πανελαλδικά 223.625 εισιτήρια σύμφωνα και με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Aίθουσα 3 στις 23.30 καθημερινά "Evil Dead Burn" Αμερικανικής παραγωγής 2026 ταινία τρόμου σε σκηνοθεσία και σενάριο του Sébastien Vaniček, και παραγωγή του Rob Tapert και του δημιουργού του θρυλικού σινε-franchise, Sam Raimi. H ταινία βγήκε στις ΗΠΑ στις 10 Ιουλίου 2026. Η πιο εφιαλτική οικογενειακή επανένωση του καλοκαιριού & ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο σφαγής και δαιμονικού χάους έρχεται…, έτσι διαφημίζεται το συγκεκριμένο φιλμ διάρκειας περίπου 2 ωρών. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα αναζητά παρηγοριά στους πεθερούς της στο απομονωμένο οικογενειακό τους σπίτι. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε Deadites — μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση — ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν να ισχύουν… ακόμα και μετά το θάνατο. Είναι σίκουελ του "Evil Dead Rise" σε σκηνοθεσία Lee Cronin που είχε φτάσει σε εισπράξεις το 2023, τα 147 εκατ. δολάρια. Διανομή: Feelgood. Παίζουν οι Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand και Maude Davey. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 110 λεπτά. Ένα νέο, σκοτεινό κεφάλαιο λοιπόν του γνωστού franchise τρόμου που υπόσχεται ακραίες συγκινήσεις και ακόμη περισσότερη αιματοβαμμένη ένταση για τους λάτρεις του είδους. Το φιλμ έκανε ξεκίνημα στο εξωτερικό με εισπράξεις 28,3 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το «Evil Dead Burn» έχει κόψει 5.485 εισιτήρια μέχρι στιγμής.

Αίθουσα 2 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 19.40 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Toy Story 5" Ταινία κινουμένων σχεδίων σε παραγωγή από την Pixar Animation Studios και διανομή από τη Walt Disney Pictures που έχει σαρώσει στα ταμεία παγκοσμίως με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν τα 885,9 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «Toy Story 5» έχει κόψει πανελλαδικά έως τις 12 Ιουλίου 2026, 224.469 εισιτήρια. Τα πολυαγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν, και αυτή τη φορά ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie.

Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο; Σκηνοθεσία: McKenna Harris και Andrew Stanton. Σενάριο: Άντριου Στάντον Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια δανείζουν και πάλι τις φωνές τους οι Τομ Χανκς, Τιμ Aλεν, Τζόαν Κιούζακ. Διάρκεια: 102 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026. Διανομή από την Feelgood. *Η ταινία περιλαμβάνει το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You», από την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και πρωτότυπη μουσική από τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράντι Νιούμαν, ο οποίος επιστρέφει για να συνθέσει τη μουσική της πέμπτης ταινίας Toy Story.

*Η αίθουσα 7 των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε παραμένει κλειστή δίχως προβολές και αυτή την εβδομάδα.