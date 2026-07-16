Οι σκέψεις του Τραμπ για το Ιράν: Aνάπτυξη χερσαίων δυνάμεων και βομβαρδισμό πυρηνικής εγκατάστασης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σκέφτεται την περαιτέρω επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, σύμφωνα με χθεσινές (15/7) αναφορές.

Το συμπέρασμα αυτό έρχεται μετά από σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου με έμπιστους συμβούλους στον Λευκό Οίκο το προηγούμενο βράδυ, προκειμένου να συζητήσουν την πιθανή έναρξη μιας μεγάλης επίθεσης κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες.

Οι επιθέσεις που εξετάζονται θα είναι ευρύτερης εμβέλειας σε σχέση με τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα γύρω από το Στενό του Ορμούζ, με τους στρατιωτικούς αξιωματούχους να έχουν παρουσιάσει μια σειρά επιλογών εναντίον στρατηγικών στόχων στο εσωτερικό του Ιράν, τους οποίους η Ουάσιγκτον δεν έχει επιτεθεί στο παρελθόν, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν εντατικοποιημένες αεροπορικές επιδρομές, ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στο Στενό του Ορμούζ και τον βομβαρδισμό της πυρηνικής εγκατάστασης στο όρος Pickaxe, για τον οποίο ο ίδιος έχει κάνει δημόσιες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται η εφημερίδα δήλωσαν ότι ο Τραμπ ήταν διστακτικός στο να αναπτύξει χερσαία στρατεύματα, αφού υπαναχώρησε από προηγούμενες απειλές για κατάληψη του νησιού Χαρκ.

Και οι δύο αναφορές τόνισαν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για το θέμα, με το Axios να αναφέρει ότι αναμένεται να εξετάσει σοβαρά τις στρατιωτικές επιλογές εάν δεν υπάρξει διπλωματική λύση με την Τεχεράνη τις επόμενες ημέρες.

Μεταξύ των αξιωματούχων που φέρεται να συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις στην Αίθουσα Επιχειρήσεων ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance, ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth, ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Dan Caine, ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe και ο ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff.

Στις ώρες που προηγήθηκαν της συνάντησης, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι θα «κρατήσει τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος», αλλά «τελικά» θα τους πλήξει.

Ερωτηθείς την Τετάρτη από δημοσιογράφους εάν είχε δώσει στο Ιράν μια προθεσμία για να απαντήσει προτού οι ΗΠΑ αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες στη χώρα, ο Τραμπ είπε: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει».

«Καλά θα κάνουν να συμπεριφέρονται καλά», πρόσθεσε.

«Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε μαζί τους ή αν απλώς θα το τελειώσουμε»

Μιλώντας σε εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης στη Σύνοδο Κορυφής για την Άμυνα και την Καινοτομία της Πενσυλβάνια, ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι Ιρανοί θέλουν «πάρα πολύ να συμβιβαστούν».

«Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε και θέλουν πραγματικά να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε μαζί τους ή αν απλώς θα το τελειώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Ξεχωριστά, υποστήριξε στο Fox News: «Λάβαμε ένα τηλεφώνημα [από τους Ιρανούς] ακριβώς την ώρα που ερχόμουν εδώ, και θέλουν να συναντηθούμε». Δεν υπήρξε επιβεβαίωση του ισχυρισμού του Τραμπ, ο οποίος έγινε μία ημέρα μετά τη δήλωσή του ότι οι διαπραγματευτές του βρίσκονταν σε τακτική επαφή με τους Ιρανούς ομολόγους τους, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας ώρας.

Ερωτηθείς εάν έχει αποφασίσει να εξοντώσει την ηγεσία του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε ότι το είχε αποφασίσει, προτού φανεί να υπαναχωρεί.

«Είναι μοχθηροί άνθρωποι, αλλά θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», είπε. Οι δηλώσεις του έγιναν καθώς το Ιράν συνέχισε να διατηρεί μια προκλητική στάση, κρεμώντας μια τεράστια αφίσα στην Τεχεράνη που απεικόνιζε τον Τραμπ σε φέρετρο, μετά από εκκλήσεις για δολοφονία του Αμερικανού ηγέτη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κηδείας του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Βρισκόμαστε σε έναν ουσιαστικό και υπαρξιακό πόλεμο με την Αμερική», δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος εκτελεί χρέη επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι εάν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν επωφεληθεί από το μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο, «δεν έχουμε κανένα λόγο να εμμένουμε σε μια τέτοια συνεννόηση».

Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των «ιρανικών διευθετήσεων» στο Στενό του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Εν τω μεταξύ, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν προειδοποίησε ότι ο μόνος τρόπος για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ είναι να συμμορφωθούν οι ΗΠΑ με το μνημόνιο συνεννόησης και την εφαρμογή των «ιρανικών κανονισμών» σχετικά με τη διέλευση των πλοίων στο στενό.

Το χρονικό των Στενών τις τελευταίες μέρες

Σχεδόν έναν μήνα μετά την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, οι δύο αντίπαλοι επανέλαβαν τις εχθροπραξίες σε όλη την περιοχή. Στο επίκεντρο των ανανεωμένων εχθροπραξιών βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδός ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Ιράν απέκλεισε το Ορμούζ μετά το ξέσπασμα του πολέμου με αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου, χρησιμοποιώντας τη θαλάσσια οδό ως μέσο πίεσης κατά των αντιπάλων του για μήνες.

Το στενό άνοιξε ξανά για σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν τον περασμένο μήνα, προτού η Τεχεράνη δεσμευτεί την περασμένη εβδομάδα ότι θα κλείσει ξανά «μέχρι οι ΗΠΑ να τερματίσουν την επιθετικότητά τους».

Ο αμερικανικός στρατός σε απάντηση επέβαλε εκ νέου αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν και την Τετάρτη δήλωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη του άνοιξε πυρ και ακινητοποίησε ένα άδειο πετρελαιοφόρο που προσπαθούσε να σπάσει τη ναυτική καραντίνα.

Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το υπό σημαία Κουρασάο M/T Belma ακινητοποιήθηκε αφού το αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους Hellfire στην καμινάδα του πλοίου. «Το πλοίο δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν», ανέφερε στο X.

Νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης, η CENTCOM ανακοίνωσε την έναρξη ενός ακόμη κύματος πληγμάτων με στόχο τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν πλοία που διέρχονται ελεύθερα από το Ορμούζ. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Μπαντάρ Αμπάς, Ρασκ και Τσαμπαχάρ. Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν επίσης εκρήξεις γύρω από νότιες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Κεσμ και Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δήλωσαν αργότερα ότι νέα αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το μοναδικό πολιτικό πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, με τα δύο τελευταία να αναφέρουν νέα ιρανικά πλήγματα νωρίς την Πέμπτη.

Δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση για ζημιές ή θύματα από τα ιρανικά πλήγματα.

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν απελευθέρωσε παράνομα κρατούμενο Αμερικανό πολίτη

Ακόμη και εν μέσω των εχθροπραξιών, υπήρξε ένα πιθανό σημάδι καλής θέλησης. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επέτρεψε σε έναν Αμερικανό που είχε «κρατηθεί παράνομα» υπό τη διοίκηση Μπάιντεν το 2024 να εγκαταλείψει τη χώρα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Jared Genser αναγνώρισε τον απελευθερωθέντα Αμερικανό ως την Dena Karari, στην οποία είχε απαγορευτεί η έξοδος από το Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024.

«Η Dena είναι πλέον ασφαλής και ταξιδεύει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Genser στο X, ευχαριστώντας τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να την απελευθερώσει.