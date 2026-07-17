Τα εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνα Πατρών

Ξεκίνησε η διάθεση από τον Απόλλωνα Πατρών των Εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μια νέα πρόκληση, νέοι στόχοι και ακόμα περισσότερες στιγμές που θα ζήσουμε μαζί. Ο Απόλλων Πατρών ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του και θέλει δίπλα του όλους εσάς που είσαστε η ψυχή του!

Τα εισιτήρια διαρκείας 2026-2027 είναι πλέον διαθέσιμα και σε καλούν να ζήσεις την κάθε στιγμή.

Με την απόκτηση ενός εισιτηρίου διαρκείας στηρίζεις έμπρακτα την προσπάθεια του συλλόγου και συμβάλλεις στην δημιουργία μιας ομάδας με σταθερότητα, συνέπεια και φιλοδοξία.

Το εισιτήριο διαρκείας είναι κάτι περισσότερο από μια θέση στο γήπεδο. Είναι η δέσμευση πως θα είσαι μαζί μας σε κάθε αγώνα, σε κάθε νίκη και σε κάθε δύσκολη στιγμή. Η σφραγίδα της πίστης σου, η απόδειξη ότι είσαι μαζί μας από το πρώτο τζάμπολ έως τον τελευταίο πόντο.

Είναι η φωνή σου που γίνεται μέρος της ενέργειας του γηπέδου.

Γιατί η ψυχή του Απόλλωνα είστε εσείς.

Προνόμια κατόχων διαρκείας περιόδου 2026-2027

Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας της ομάδας μας έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια:

*Κατόπιν συνεννόησης και διαθεσιμότητας **Κατόπιν προγραμματισμού

Κατηγορίες και τιμές εισιτηρίων διαρκείας 2026-2027

Προσφέρουμε επιλογές για κάθε φίλαθλο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του:

Diamond (D) 300€ – ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ A5, Ε3

Αφορούν τις θέσεις στις δερμάτινες πολυθρόνες απέναντι από τους πάγκους των ομάδων καθώς και τις θέσεις στις πολυθρόνες εντός αγωνιστικού χώρου.

Gold (G) 100€ – ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ Α2, Α3, A4

Αφορούν τις θέσεις που βρίσκονται ακριβώς πάνω από την κατηγορία Diamond

Silver (S) 60€ – ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ B2, B3

Αφορούν τις θέσεις που βρίσκονται πίσω από τους πάγκους των ομάδων

Bronze (B) 40€ – ΔΙΑΖΩΜΑ B4

Αφορούν τις θέσεις που βρίσκονται πίσω από τον πάγκο του Απόλλωνα. Ισχύουν για γονείς που τα παιδιά τους αγωνίζονται στις ακαδημίες του Απόλλωνα, φοιτητές, άνεργους και πολύτεκνους. Τις συγκεκριμένες κάρτες διαρκείας θα μπορούν να τις προμηθεύονται οι φίλοι της ομάδας αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτότητα ή έγγραφα πιστοποίησης).

Οι αθλητές όλων των τμημάτων υποδομής του Συλλόγου μας εισέρχονται στο γήπεδο δωρεάν.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εισέρχονται δωρεάν.

Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για την υποδοχή φιλάθλων ΑμΕΑ, καθώς υπάρχει προσβασιμότητα, ειδικό WC και διατίθεται συνοδός κατόπιν συνεννόησης (δωρέαν).

Έναρξη περιόδου ανανεώσεων υφιστάμενων κατόχων

Με την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας 2026-2027 προτεραιότητα δίνεται στους περσινούς κατόχους. Έτσι, από σήμερα και έως και Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, οι περσινοί κάτοχοι θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν το εισιτήριό τους, διατηρώντας την υπάρχουσα κατηγορία τους και θέση στο γήπεδο.

Τρόπος Ανανέωσης

Στα γραφεία της ομάδας μας στις εγκαταστάσεις του γηπέδου του Απόλλωνα, Αριστοτέλους 11 στην Περιβόλα, Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 – 14:00.

Με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2610 643712.

Αμέσως μετά την περίοδο ανανέωσης, όλα τα εισιτήρια διαρκείας θα είναι διαθέσιμα για αγορά.

Η απόκτηση του εισιτηρίου διαρκείας μπορεί να γίνει εύκολα με τους εξής τρόπους:

Από την ιστοσελίδα της ομάδας μας και την ενότητα apollonpatras.gr/tickets

Από την ιστοσελίδα της more.com

Από τα γραφεία της ομάδας μας στις εγκαταστάσεις του γηπέδου του Απόλλωνα, Αριστοτέλους 11 στην Περιβόλα, Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 – 15:00

Με τηλεφωνική κράτηση στο 2610 643712

Η αγορά του εισιτηρίου διαρκείας περιόδου 2026-2027 μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

Με μετρητά ή με κάρτα στα γραφεία της ομάδας μας

Με κάρτα μέσω της ιστοσελίδας more.com

Η θέση σου είναι εδώ!

Κάθε αγώνας, μια μοναδική εμπειρία και θέλουμε να την ζήσουμε μαζί σου.

Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας σου, στήριξε την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της πορείας της και γίνε μέρος του ονείρου – της προσπάθειας για μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες.

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