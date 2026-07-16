Πάτρα: Συνεδριάζει εκτάκτως η Δημοτική Επιτροπή

Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ώρα 09.00, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του από 10/7/2026 Πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Πολιτισμού και ως εκ τούτου κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Μίσθωσης Μεταλλικών Κερκίδων Ημικυκλικής Διάταξης 1200 θέσεων κατ’ ελάχιστον, για το Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πατρέων στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026», συνολικού ποσού κατακύρωσης 65.720,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Σκούρας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

2. 1.Έγκριση: α) της διαδικασίας της κατεπείγουσας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ του Ν4412/2016, β) των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ.02/2026 Μελέτης για την κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας «Φύλαξη: 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη 2) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου 3) του Χώρου Αναψυχής στο Νότιο Πάρκο 4) του χώρου των παλαιών Σφαγείων Πατρών 5) του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων στο χώρο της πρώην Πλαζ ΕΟΤ», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με ημερομηνία έναρξης 19/07/2026 και μέχρι την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη» & γ) του από 16/07/26 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου - 2. Ανάθεση στον οικονομικό φορέα «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 02/2026 Μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 220.468,40 με ΦΠΑ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου- Αρμ. Δ/ντρια).

3. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας πέραν της οριακής που αποτελεί τη συμβατική προθεσμία της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Α. Αγγελής- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ