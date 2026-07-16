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Πάτρα: Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πάτρα: Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Διά περιφοράς

Έκτακτη - δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  πραγματοποιείται σύμφωνα με την το άρθρο 125 παρ. 2 του Νόμου 5314/2026 ΦΕΚ Α’ 103/29-6-2026, αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και από ώρα 11.00 έως 12.00, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

1.         Ορισμός ομάδων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πατρέων για την αυτοτελή εκτέλεση όμοιων ή ομοειδών δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 636 του ν. 5314/2026. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου- Αρμ. Δ/ντρια).

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας
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