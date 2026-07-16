Η παράσταση «Πέρσες» στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

Μετά την θερμή υποδοχή και τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στις 3 και 4/7, η εμβληματική τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου συνεχίζει την καλοκαιρινή της πορεία με επόμενο σταθμό το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας απόψε Πέμπτη 16 Ιουλίου και ώρα 21:15, στο Θέατρο Φλόκα, και ακολουθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στις 17 και 18-7.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση του διαχρονικού έργου του Αισχύλου, που αναδεικνύει τη δύναμη του αντιπολεμικού του μηνύματος και τη διαχρονική του επικαιρότητα.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, απέσπασε εξαιρετικές εντυπώσεις στην Επίδαυρο, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 17.000 θεατές στις δύο πρώτες παρουσιάσεις της και συνεχίζει την περιοδεία της σε σημαντικούς θεατρικούς σταθμούς της χώρας.

Στην παράσταση αρχαίου δράματος πρωταγωνιστούν οι Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταλειφός, Αναστάσης Ροϊλός και Σταύρος Σβήγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μελή Χορό.

Οι "Πέρσες" παρουσιάζονται στις 9.30 το βράδυ την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της οδού Ρίτσου στο πλάι του Παμπελοποννησιακού σταδίου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη.

Ο Χρήστος Θεοδωρίδης προσεγγίζει το έργο ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή, συνεχίζοντας τη σκηνοθετική του πορεία πάνω σε πολιτικά φορτισμένα και καίρια σύγχρονα ζητήματα.

Οι «Πέρσες» αποτελούν το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα την πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Ο Αισχύλος, αυτόπτης μάρτυρας της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, δημιουργεί ένα «σκηνικό ρεπορτάζ» πολέμου, μόλις οκτώ χρόνια μετά την καταστροφή.

Είκοσι δύο άνθρωποι περιμένουν τα νέα μιας συντελεσμένης καταστροφής. Όταν ο αγγελιοφόρος επιστρέφει από το μέτωπο, ο λόγος του δίνει μορφή στον φόβο: η απώλεια είναι απόλυτη. Το σώμα και η σκέψη παραλύουν. Καμία πράξη δεν μοιάζει δυνατή. Μόνο ο θρήνος απομένει.

Ο θρήνος γίνεται συλλογικός, επίμονος, αδιαπραγμάτευτος. Για τους νεκρούς. Για το παρελθόν που χάθηκε. Για το μέλλον που βυθίστηκε μαζί τους.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται ο άνθρωπος απέναντι στην απώλεια. Η «τραγωδία των ηττημένων» ανοίγει έναν διαχρονικό διάλογο: οι ηττημένοι δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά σε κάθε εποχή, σε κάθε πλευρά. Τα ονόματα που αναζητά ο Χορός είναι τα ονόματα όλων όσοι χάθηκαν και συνεχίζουν να χάνονται στους πολέμους του κόσμου...

Είκοσι δύο ηθοποιοί, σε μια σκηνή σχεδόν γυμνή, συγκροτούν έναν Χορό-πρωταγωνιστή. Με εργαλεία τον λόγο, την κίνηση και τη μουσική, αποτυπώνουν το συλλογικό τραύμα μιας κοινωνίας που στέκεται μουδιασμένη μπροστά στην καταστροφή.

Πρόκειται για μία παράσταση που στοχάζεται πάνω στη μνήμη και την ήττα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ακατάλυτη ανθρώπινη ανάγκη για δημοκρατία και δικαιοσύνη, μέσα σε έναν κόσμο που ολοένα και θεμελιώνει την εξουσία και την άκριτη υποταγή.

Διανομή:

Άτοσσα: Ναυπλιώτου Μαρία, Δαρείος: Καταλειφός Δημήτρης, Ξέρξης: Ροϊλός Αναστάσης, Αγγελιοφόρος: Σβήγκος Σταύρος.

Χορός (αλφαβητικά): Αλεξανδρόπουλος Πάρης, Δεληθανάση Αγγελική, Δερμεντζίδης Κρητικός Γιώργος, Εξακοΐδης Γιώργος, Θεμελή Ξένια, Κισσανδράκης Γιώργος, Κωνσταντινίδης Γιώργος, Μακρής Ντένης, Μανδρινός Δημήτρης, Μανωλάς Νίκος, Πατερμαλή Αγγελική, Πίττα Τατιάνα- Άννα, Σακελλαριάδη Πέννυ, Σωτηροπούλου Σαββίνα, Τρυφουλτσάνης Βασίλης, Τσαλίκης Βασίλης, Φύτρος Σαμψών

Συντελεστές:

Μετάφραση: Παναγιώτης Μουλλάς, Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης

Δραματουργική επεξεργασία: Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδου, Παύλος Σούλης, Χρήστος Θεοδωρίδης, Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου - Τάσος Παλαιορούτας, Μουσική: Jeph Vanger, Χορογραφία – Κίνηση: Ξένια Θεμελή, Επιστημονικός σύμβουλος: Παύλος Σούλης, Βοηθός σκηνοθέτη: Ιάσονας Ασημακόπουλος ,Βοηθός χορογράφου: Ελίνα Παντελεμίδου

Πώληση εισιτηρίων: more.com

Γενική είσοδος 25.00€, ΑΜΕΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ 20.00€.