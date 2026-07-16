Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: H ξαφνική βροχή τους έδιωξε από τις παραλίες- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: H ξαφνική βροχή τους έδιωξε από τ...

Κίνηση στη Διγενή Ακρίτα

Εν μέσω ζέστης ένα μπουρίνι άλλαξε για λίγο το σκηνικό του καιρού στην Πάτρα και αρκετοί από τους τυχερούς που απολάμβαναν το μπάνιο τους στη θάλασσα, έφυγαν άρον άρον.

Σε χρόνο ρεκός η ηλιοφάνεια και η ζέστη έδωσαν για λίγο τη θέση τους στη συννεφιά, τη βροχή και τον αέρα.

Η αναπάντεχη μεταβολή του καιρού έδιωξε αρκετούς από τις παραλίες με αποτέλεσμα να σημειωθεί κίνηση στη Διγενή Ακρίτα

ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα 40άρια του φετινού καλοκαιριού – Οι δύο πιο δύσκολες ημέρες

Συνέλαβαν δύο Ρώσους που ανέγνωσαν την Αγία Γραφή στην Αγία Σοφία

Ολυμπία Οδός: Σε λειτουργία από αύριο, Παρασκευή, η χιλιομετρική χρέωση και στον Κόμβο Βάρδας στην Πατρών-Πύργου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καιρός Βροχή Παραλίες
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2","\u0392\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae","\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bb\u03af\u03b5\u03c2"]
838263
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις