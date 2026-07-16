Πάτρα: H ξαφνική βροχή τους έδιωξε από τις παραλίες- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Εν μέσω ζέστης ένα μπουρίνι άλλαξε για λίγο το σκηνικό του καιρού στην Πάτρα και αρκετοί από τους τυχερούς που απολάμβαναν το μπάνιο τους στη θάλασσα, έφυγαν άρον άρον.

Σε χρόνο ρεκός η ηλιοφάνεια και η ζέστη έδωσαν για λίγο τη θέση τους στη συννεφιά, τη βροχή και τον αέρα.

Η αναπάντεχη μεταβολή του καιρού έδιωξε αρκετούς από τις παραλίες με αποτέλεσμα να σημειωθεί κίνηση στη Διγενή Ακρίτα

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