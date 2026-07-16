Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 17-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΤΩΝ 62
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 - 7 - 2026 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ¨Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ¨ ΣΠΑΤΑ
*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα
Κάτω Αχαΐα- τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε την Παρασκευή 17-7-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Εγλυκάδος
Ο αδελφός του: Κωνσταντίνος
Η σύντροφος: Χρυσούλα
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘ. ΛΙΟΝΤΟΥ
ΕΤΩΝ 98
Κηδεύουμε την Παρασκευή 17-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνα Ψαθοπύργου (Νεκροταφείο).
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΟΝΤΟΥ, ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΛΙΟΝΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
ΕΤΩΝ 66
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/7/2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Ά) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΝΑΤΑΣΣΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ,
ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΡΑΦΑΕΛΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλέφωνα επικοινωνίας ΣΤΑΘ: 2610 430 141 ΚΙΝ. 6937 009 978 · 6989 381 813 · 6978 069 382
«Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο».
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα αδελφό & θείο
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΕΤΩΝ: 81
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 17-7-2026 και ώρα 10.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις Ξενιές Ηλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Αντωνόπουλος, Βασιλική Αντωνοπούλου & Ιωάννης Καψάσκης.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Παρασκευή 17-7-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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