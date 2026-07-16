Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 17-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΕΤΩΝ 62

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 - 7 - 2026 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΣΩΤΗΡΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ¨Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ¨ ΣΠΑΤΑ

*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα

Κάτω Αχαΐα- τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε την Παρασκευή 17-7-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Εγλυκάδος

Ο αδελφός του: Κωνσταντίνος

Η σύντροφος: Χρυσούλα

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘ. ΛΙΟΝΤΟΥ

ΕΤΩΝ 98

Κηδεύουμε την Παρασκευή 17-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνα Ψαθοπύργου (Νεκροταφείο).

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ:

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΟΝΤΟΥ, ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΛΙΟΝΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ

ΕΤΩΝ 66

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/7/2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Ά) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΝΑΤΑΣΣΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ,

ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΡΑΦΑΕΛΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

Τηλέφωνα επικοινωνίας ΣΤΑΘ: 2610 430 141 ΚΙΝ. 6937 009 978 · 6989 381 813 · 6978 069 382

«Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο».

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας πατέρα αδελφό & θείο

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΕΤΩΝ: 81

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 17-7-2026 και ώρα 10.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις Ξενιές Ηλείας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Αντωνόπουλος, Βασιλική Αντωνοπούλου & Ιωάννης Καψάσκης.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε την Παρασκευή 17-7-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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