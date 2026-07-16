Στην Ρόδο το 8ο Super Cup μπάσκετ

Παραμένει στη Ρόδο το Super Cup στο μπάσκετ με τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ρίχνονται στη μάχη της διεκδίκησης του πρώτου τροπαίου της σεζόν.



Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Σούπερ Καπ Cup του μπάσκετ με τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να συμμετέχουν.

Οι ημερομηνίες ήταν γνωστές, αυτό που δεν είχε ξεκαθαρίσει ήταν έδρα. Είχαν παίξει κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή της Κύπρου, αλλά μετά το ΔΣ έγινε γνωστό ότι αποφασίστηκε η έδρα του Super Cup να είναι η Ρόδος, όπως και πέρυσι.

Στον περσινό τελικό ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στον τελικό του Προμηθέα με 92-83.

Μετά από τέσσερις παρουσίες (και μία κατάκτηση) δεν θα είναι παρών ο Προμηθέας Πάτρας

Οι νικήτριες ομάδες

1986: Άρης Θεσσαλονίκης

2020: Προμηθέας Πατρών

2021: Παναθηναϊκός

2022: Ολυμπιακός

2023: Ολυμπιακός

2024: Ολυμπιακός

2025: Ολυμπιακός

* Ο Προμηθέας ήταν φιναλίστ το 2021, 2025 και τρίτος το 2022.