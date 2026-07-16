Επιμελητήριο Αχαΐας και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εγκαινιάζουν στρατηγική συνεργασία

Ένα νέο κεφάλαιο στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη της Αχαΐας εγκαινίασαν το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στην Αίθουσα Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αχαΐας και συνεχίζει:

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Ασκούσα Αρμοδιότητες Πρύτανη, Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, παρουσία του Διευθυντή της ΑΧΕΠΑΝ – Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Δρ. Δημήτρη Καραγιάννη, καθώς και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η συμφωνία δεν αποτελεί μια μεμονωμένη θεσμική πρωτοβουλία. Εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Επιμελητηρίου Αχαΐας για εξωστρέφεια, δικτύωση και ανάπτυξη συνεργειών με φορείς υψηλού κύρους. Η διοίκηση του Επιμελητηρίου, υπό τον Πρόεδρο Θεόδωρο Λουλούδη, έχει θέσει ως κεντρικό άξονα τη συνεργατική ανάπτυξη, δημιουργώντας ισχυρές συμμαχίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και αναπτυξιακούς οργανισμούς, οι οποίες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για την Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχη.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις προθέσεις στην πράξη, επιβεβαιώνοντας ότι η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Όπως τόνισε, οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να ανταποκριθούν σε μεγάλες προκλήσεις, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη μετάβαση και ο διεθνής ανταγωνισμός, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη στενή συνεργασία με τα πανεπιστήμια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στις άμεσες δράσεις που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο του Μνημονίου, με πρώτη τη συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, η οποία θα συντονίζεται από κοινού από τον Διευθυντή της ΑΧΕΠΑΝ – Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Δρ. Δημήτρη Καραγιάννη, και τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητή Αθανάσιο Αναστασίου και Επίκουρο Καθηγητή Ζαχαρία Δερμάτη. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύγχρονα και ασύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη και επιχειρήσεις, με έναρξη την 1 Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, ο κ. Λουλούδης στάθηκε στη συνεργασία του Επιμελητηρίου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την επιστημονική υποστήριξη του Τοπικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, Ανάπτυξης και Σύγκλισης (ΤΣΑΑΣ) Αχαΐας, το οποίο συντονίζει το Επιμελητήριο Αχαΐας, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική γνώση, η ερευνητική εμπειρία και η τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής.

Επιπλέον, παρουσίασε ένα ευρύτερο πλαίσιο δυνητικών συνεργειών, το οποίο περιλαμβάνει την από κοινού εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και ερευνών, τη συμμετοχή του ΠΑ.ΠΕΛ στο Regional Growth Conference και στις παράλληλες δράσεις του, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την υποδοχή και διασύνδεση των φοιτητών με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και την αξιοποίηση του Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών (Ι.Ε.Μ.Ε.) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών και την ουσιαστική σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας.

Από την πλευρά της, η Ασκούσα Αρμοδιότητες Πρύτανη, Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά, χαρακτήρισε το Μνημόνιο μια στρατηγική συμμαχία που δίνει θεσμική υπόσταση στη συνεργασία του Πανεπιστημίου με την επιχειρηματική κοινότητα, επισημαίνοντας ότι η γνώση αποκτά πραγματική αξία όταν επιστρέφει στην κοινωνία και μετατρέπεται σε λύσεις, ευκαιρίες και ανάπτυξη. Όπως ανέφερε, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαθέτει την επιστημονική τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τη διεθνή εξωστρέφεια που απαιτούνται για να στηρίξουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η κ. Ζυγά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία της συνεργασίας δεν θα κριθεί από τη σημερινή τελετή, αλλά από τα μετρήσιμα αποτελέσματα που θα προκύψουν: περισσότερους νέους που θα βρίσκουν επαγγελματικές προοπτικές στην Αχαΐα, στελέχη που θα αποκτούν σύγχρονες δεξιότητες και κοινά έργα που θα παράγουν αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιοχή.

Η συνεργασία έχει πενταετή διάρκεια και οι πρώτες κοινές δράσεις ξεκινούν άμεσα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση των δύο φορέων να δημιουργήσουν ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας που θα συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με την επιχειρηματικότητα, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της Αχαΐας.