«I Play Rocky»: Πρώτο τρέιλερ για την ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε από τον Πίτερ Φαρέλι

Κυκλοφόρησε το πρώτο διαφημιστικό τρέιλερ της νέας ταινίας του 69χρονου Αμερικανού δημιουργού Πίτερ Φαρέλι (Peter Farrelly), με τίτλο «I Play Rocky», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον ερχόμενο Νοέμβριο & συγκεκριμένα στις 6/11.

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιόδου προβολής επιβεβαιώνει τις προθέσεις της Amazon/MGM να εντάξει δυναμικά την ταινία στην κούρσα των βραβείων.

Σύμφωνα με το World of Reel, το φιλμ απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στις δοκιμαστικές προβολές των τελευταίων μηνών με την παραγωγή να ποντάρει ότι ο θόρυβος γύρω από το «I Play Rocky» θα κορυφωθεί μετά την πιθανή παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) τον Σεπτέμβριο.

Ο Πίτερ Φαρέλι μαζί με τον αδελφό του Μπόμπι έχουν γυρίσει κατά το παρελθόν επιτυχημένες κωμωδίες όπως το "Dumb and Dumber" και το "There's Something About Mary-Κάτι Τρέχει με τη Μαίρη" με τη Κάμερον Ντίαζ το 1998 ενώ μόνος του υπέγραψε τη σκηνοθεσία στην εξαιρετική ταινία "Green Book-Το Πράσινο Βιβλίο" (2018) που αφού κετέκτησε το βραβείο κοινού στο Toronto International Film Festival έφτασε στη συνέχεια έως τα Όσκαρ όπου κατέκτησε τα βραβεία Όσκαρ καλύτερης ταινίας, πρωτότυπου σεναρίου & καλύτερου β' ανδρικού ρόλου για τον Αφροασμερικανό ηθοποιό Mahershala Ali. Ο Πίτερ Φαρέλι ήταν & εκ των σεναριογράφων στο φιλμ "Green Book".

Όσο για το "I Play Rocky" το σενάριο υπογράφει ο Peter Gamble & παίζουν ο Anthony Ippolito ως ο Sylvester Stallone της θρυλικής ταινίας Ρόκι, και οι AnnaSophia Robb, Toby Kebbell, P.J Byrne, Stephan James, Jay Duplass, Robert Morgan, Tracy Letts και ο Matt Dillon.

Η ταινία έχει να κάνει όπως ίσως να αντιληφθήκατε με το γύρισμα και δημιουργία του φιλμ "Ρόκι" με ήρωα τον μποξέρ Rocky Balboa, ένας εμβληματικός ρόλος όχι μόνο για τον Σταλόνε που έκτοτε έγινε μεγάλος σταρ όσο και για τη Χολιγουντιανή ιστορία.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ