Πάτρα: Χωρίς νερό η Άνω Οβρυά την Παρασκευή 17 Ιουλίου

Εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στην Άνω Οβρυά.

Λόγω των εργασιών, από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι αύριο, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην συγκεκριμένη περιοχή (Άνω Οβρυα), από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ..

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των πολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.