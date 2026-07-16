Από πνευμονία έσβησε ο ηθοποιός Σαμ Νιλ όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του

Ο αγαπητός ηθοποιός που υποδύθηκε τον παλαιοντολόγο Δρ. Άλαν Γκραντ στο "Jurassic Park" έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα στα 78 του χρόνια
Ο αγαπητός ηθοποιός Σαμ Νιλ, διάσημος για τον ρόλο του παλαιοντολόγου Άλαν Γκραντ στην κλασική ταινία «Τζουράσικ Παρκ» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, πέθανε από πνευμονία, ανακοίνωσε ο ατζέντης του.
Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός πέθανε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 σε ηλικία 78 ετών, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.
«Ο Σαμ πέθανε από πνευμονία. Πριν αρρωστήσει, ο Σαμ είχε πολεμήσει γενναία και είχε νικήσει το λέμφωμα με μια νέα θεραπεία που ονομάζεται θεραπεία CAR-T», ανέφερε ο επί σειρά ετών ατζέντης του, ο Φίλιπ Γκρεντς, σε ανακοίνωσή του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Radio New Zealand.
«Έχω μιλήσει με την οικογένειά του και θέλω να διευκρινίσω ορισμένες λεπτομέρειες για τους θαυμαστές του», πρόσθεσε. Η οικογένεια του ηθοποιού είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι ο γεννημένος στη Βόρεια Ιρλανδία ηθοποιός βρισκόταν σε ύφεση από τον καρκίνο του κατά τη στιγμή του θανάτου του.
Ο Σαμ Νιλ είχε υποβληθεί σε θεραπεία για λέμφωμα non-Hodgkin τα τελευταία χρόνια, αλλά ανακοίνωσε το 2026 ότι βρισκόταν σε ύφεση χάρη στη γονιδιακή θεραπεία που είχε τροποποιήσει το ανοσοποιητικό του σύστημα.
Αξίζει να προσθέσουμε ότι ο Σαμ Νιλ που καθιερώθηκε για το αβίαστο και ήσυχο παίξιμο του, είχε πιο τελευταία εμφανιστεί στην ταινία "Sweet Country" σε σκηνοθεσία Γουόρικ Θόρντον το 2017. Πολλοί τον θυμούνται και από τον ρόλο του σκληρού, σαδιστικού συζύγου της βουβής ηρωίδας (την είχε υποδυθεί η Χόλι Χάντερ) στο αριστουργηματικό, Οσκαρικό φιλμ της Τζέιν Κάμπιον "Μαθήματα Πιάνου" το 1993 καθώς και από το ρόλο του συζύγου της Άνι ΜακΛιν (Κριστίν Σκοτ Τόμας) στον "Γητευτή των αλόγων" που είχε σκηνοθετήσει και πρωταγωνιστήσει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 1998.
Επίσης τη δεκαετία του '80 ο Σαμ Νιλ είχε φτάσει πολύ κοντά στο να πάρει το ρόλο του Τζέιμς Μποντ που εν τέλει δόθηκε στον Τίμοθι Ντάλτον.
Με στοιχεία & από το ΑΠΕ
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