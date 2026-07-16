Πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική - Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός του βυτιοφόρου

Ο 44χρονος είχε συλληφθεί μετά τη μετωπική σύγκρουση του βυτιοφόρου με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο
Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, με θύματα μια οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών, ύστερα από εντολή εισαγγελέα ενόψει της συνέχισης της αστυνομικής προανάκρισης.
Ο 44χρονος είχε συλληφθεί μετά τη μετωπική σύγκρουση του βυτιοφόρου με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας.
Η προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη σύζυγός του και η μόλις έξι μηνών κόρη τους. H 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου
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