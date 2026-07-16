Πέτρος Μαντάς: "Επιχειρηματικό Πάρκο αντί για Αυτοκινητοδρόμιο: Μια εναλλακτική αναπτυξιακή πρόταση για την αξιοποίηση της έκτασης στην Χαλανδρίτσα"

Τους λόγους για τους οποίους πρέπει όπως επισημαίνει, να εξεταστεί εναλλακτικά και η ανάπτυξη νέου Επιχειρηματικού Πάρκου στην έκταση 1200 στρεμμάτων στην Χαλανδρίτσα που ανήκουν στην εταιρεία "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ A.E. , εξηγεί αναλυτικά σε ανοιχτή επιστολή προς όλους τους εμπλεκόμενους, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών -ΠΑΣΕΒΙΠΕ και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ A.E. Πέτρος Μαντάς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, το προτεινόμενο Επιχειρηματικό Πάρκο θα προσελκύσει σημαντικά κεφάλαια και μόνιμες επενδύσεις συνεισφέροντας τα μέγιστα στο τοπικό ΑΕΠ και ενισχύοντας τον ρόλο της Πάτρας ως κέντρο μεταποιητικής δραστηριότητας και logistics.

Η ανοικτή επιστολή:



Αγαπητοί συμπολίτες,

Αξιότιμοι μέτοχοι της εταιρείας "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ A.E.



Στόχος της ανοιχτής επιστολής που σας απευθύνω, είναι η συμβολή στον δημόσιο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την επενδυτική αξιοποίηση του ακινήτου συνολικής επιφανείας 1200 τμ στην Χαλανδρίτσα που αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ A.E.

Ως πολίτης της Πάτρας, ως ιδρυτικό μέλος της εταιρείας αλλά και ως πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών -ΠΑΣΕΒΙΠΕ προτείνω να εξεταστεί άμεσα και με συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά δεδομένα μια νέα εναλλακτική πρόταση για την επενδυτική αξιοποίηση του προαναφερθέντος ακινήτου πρός όφελος της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας: Η πρόταση, αφορά την δημιουργία νέου Επιχειρηματικού Πάρκου στην Χαλανδρίτσα και συγκεντρώνει πολλαπλάσια πλεονεκτήματα σε σχέση με τη παλιά πρόταση δημιουργίας Αυτοκινητοδρομίου γιατί προσελκύει μόνιμες επενδύσεις με συνεισφορά στο τοπικό ΑΕΠ και ενισχύει τον ρόλο της Πάτρας ως κέντρο μεταποιητικής δραστηριότητας και logistics.



Οι 5 συν 1 λόγοι επιτυχίας ενός Επιχειρηματικού Πάρκου στην Χαλανδρίτσα



Επιτρέψτε μου να αναφερθώ αναλυτικά στα πλεονεκτήματα αυτής της πρότασης:



Πρώτον: Η προτεινόμενη επένδυση εντάσσεται και ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του νέου Χωροταξικού για την Βιομηχανία που επιλέγει τους Οργανωμένους Υποδοχείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ως την μόνη βιώσιμη λύση για την μεταποίηση και τη βιομηχανία. Ως τέτοια επένδυση, εξασφαλίζει όχι μόνο το απαραίτητο ενδιαφέρον απο πλευράς Πολιτείας αλλά και μια προνομιακή πρόσβαση στους διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους.



Δεύτερον: Η Πάτρα και συνολικότερα η Αχαϊα, έχει ανάγκη από έναν νέο Οργανωμένο Υποδοχέα Μεταποίησης και Εφοδιασμού (ΒΙ.ΠΕ./ ΟΥΜΕΔ) προκειμένου θα αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα του λιμανιού και της γεωγραφικής της θέσης .Ο Υποδοχέα αυτός θα προσελκύσει σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια και επενδύσεις αφενός λόγω της στρατηγικής θέσης του οικοπέδου, αλλά και λόγω της ευελιξίας που παρέχει στα νέα Επιχειρηματικά Πάρκα το ευρισκόμενο σε επικαιροποίηση θεσμικό πλαίσιο 4982/22. Σε πλήρη αντίθεση με τα υφιστάμενα, τα νέα Επιχειρηματικά Πάρκα, απολαμβάνουν την δυνατότητα της Αυτοδιαχείρισης για την ορθολογική τους ανάπτυξη. Κάτι, που διασφαλίζει τα συμφέροντα των μετόχων όπως επίσης και των επιχειρήσεων που πρόκειται να εγκατασταθούν εκεί.



Τρίτον: Η προς αξιοποίηση έκταση των 1.200 στρεμμάτων που ανήκει σήμερα στην εταιρεία "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ A.E. θα τύχει πολύ καλύτερης οικονομικής αξιοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, σε σχέση με το προσφερόμενο σήμερα εξαιρετικά χαμηλό τίμημα ( της τάξης των 4,14 εκ. ευρώ) απο επιχειρηματικό όμιλο που ενδιαφέρεται να αναπτύξει το ακίνητο ως αυτοκινητοδρόμιο. Σύμφωνα με εξειδικευμένη χρηματοοικονομική ανάλυση, η τιμή αυτή, ανερχόμενη σε περίπου 4 χιλιάδες ευρώ ανά στρέμμα είναι εξαιρετικά υποτιμημένη. Αντίθετα στην περίπτωση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου θα ανέλθει στο ύψος των 10-15 χιλιάδων ευρώ ανά στρέμμα καθώς η ενιαία επιφάνεια εντός τόσο μεγάλου οικοπέδου, η γειτνίασή του με την 111 Εθνική Οδό Πάτρας -Τρίπολης , με το Φράγμα του Πείρου για την εξασφάλιση υδάτινων πόρων, αλλά και η κοντινή του απόσταση απο την υφιστάμενη ΒΙΠΕ Πάτρας εξασφαλίζουν σημαντικά υψηλότερες αποτιμήσεις .



Τέταρτον: Οι προαναφερθείσες αποτιμήσεις ,προκύπτουν ακόμα και με συντηρητικούς συντελεστές αξιοποίησης. Ακόμα και στο παράδειγμα αξιοποίησης του 66% της καθαρής οικοδομήσιμης αξίας γης, και μετά απο τις εισφορές για οδικά και κοινόχρηστα έργα, προκύπτουν 780 στρέμματα καθαρών βιομηχανικών οικοπέδων. Στο πλαίσιο της πώλησης έτοιμων οικοπέδων και με υποδομές οργανωμένου Επιχειρηματικού Πάρκου οι μέτοχοι της εταιρείας "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ A.E. πρέπει να γνωρίζουν ότι η αξία ανά στρέμμα θα κυμανθεί ανάμεσα στα 40-80 χιλιάδες ευρώ.



Πέμπτον: Θα υπάρξει οικονομία κλίμακας στην ανάπτυξη των υποδομών καθώς το κόστος για τα εσωτερικά δίκτυα ( οδοποιία, αποχέτευση, υποσταθμός ενέργειας σύνδεση με Φράγμα Πείρου) θα επιμερίζεται αυξάνοντας την κερδοφορία του Φορέα Υλοποίησης - ΕΑΝΕΠ.



Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι θα δημιουργηθεί μια επένδυση πολλαπλού σκοπού που θα προσελκύσει μεγάλους βιομηχανικούς και επιχειρηματικούς χρήστες με σημαντική απήχηση στην τοπική κοινωνία και οικονομία και χωρίς μονοπωλιακό χαρακτήρα.



Θεωρώ ότι οι παραπάνω λόγοι αποτελούν βάση για μια αναλυτική τεκμηρίωση, που απο την πλευρά μου ως ιδρυτικό μέλος της "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ A.E. αλλά και ως πρόεδρος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ είμαι έτοιμος να καταθέσω.

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