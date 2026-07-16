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Μάνη: Αυτοκίνητο «βούτηξε» σε πισίνα ξενοδοχείου – Σώθηκε μικρό παιδί

Μάνη: Αυτοκίνητο «βούτηξε» σε πισίνα ξεν...

Οι ένοικοι γειτονικών καταλυμάτων άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν έντρομοι να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί.

Πανδαιμόνιο επικράτησε σε ξενοδοχείο στη Μάνη όταν αυτοκίνητο βρέθηκε στην πισίνα ύστερα από πιθανό λάθος χειρισμό της οδηγού.

Αμέσως μετά την πτώση του αυτοκινήτου σε πισίνα ξενοδοχείο στη Μάνη, η οδηγός κατάφερε να απεγκλωβίσει ένα μικρό αγοράκι, δύο ακόμη άτομα και ένα σκυλάκι που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Οι ένοικοι γειτονικών καταλυμάτων άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν έντρομοι να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί.

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#tags Μάνη Πισίνα Αυτοκίνητο
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