"Πόλεμος" για τη συνεργασία Αστικού ΚΤΕΛ και Hellenic Train- Επ΄αυτοφόρω συλλήψεις μετά από μηνύσεις- Τι καταγγέλουν διοίκηση και εργαζόμενοι

Ζητούμε να σταματήσει άμεσα η άδικη ταλαιπωρία των οδηγών και να μην μετατρέπονται οι εργαζόμενοι σε αποδέκτες μιας αντιπαράθεσης που δεν τους αφορά.

Απορούμε ιδιαιτέρως και για την πρακτική της Τροχαίας Πατρών, η οποία εφαρμόζει την αυτόφωρη διαδικασία σε οδηγούς την ώρα που εκτελούν δρομολόγια δημοσίου συμφέροντος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αναστάτωση τόσο στους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και στο επιβατικό κοινό.

Για την πρακτική αυτή ενημερώθηκε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, ενώ θα ενημερωθούν και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν, για μία αστική διαφορά μεταξύ του Αστικού ΚΤΕΛ και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, τα θύματα να είναι οι αθώοι εργαζόμενοι.

« Ο Σύλλογος Προσωπικού Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας «Η Ένωση» διαμαρτύρεται έντονα για τις επ’ αυτοφώρω συλλήψεις οδηγών από την Τροχαία Πατρών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του μεταφορικού τους έργου, ύστερα από μηνύσεις συγκεκριμένων τουριστικών πρακτόρων, οι οποίοι διαφωνούν με τη συνεργασία που έχει το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε. με τη Hellenic Train.

Όπως επισημαίνεται οι συλλήψεις έγιναν μετά απο μηνύσεις από διαφωνούντες για τη συνεργασία που έχει το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε. με τη Hellenic Train.

Συυλήψεις οδηγών κατά τη διάρκεια του μεταφορικού τους έργου καταγγέλουν ο Σύλλογος Εργαζομένων του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας «Η Ένωση» και το Αστικό ΚΤΕΛ.

H Σύμπραξη «REISEN PATRAS – ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ» "για ις καταγγελίες και τις συλλήψεις οδηγών κατά την εκτέλεση δρομολογίων της HELLENIC TRAIN"



Η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ REISEN PATRAS - ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» καταγγέλλει δημόσια την απαράδεκτη, καταχρηστική και αθέμιτη προσπάθεια συγκεκριμένων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων να εργαλειοποιήσουν τους ελεγκτικούς και αστυνομικούς μηχανισμούς, προκειμένου να παρεμποδίσουν την εκτέλεση ενός καθ’ όλα νόμιμου μεταφορικού έργου, το οποίο έχει ανατεθεί στη Σύμπραξή μας από τη HELLENIC TRAIN Α.Ε.

Είναι προφανές ότι οι εν λόγω καταγγελίες δεν γίνονται από ενδιαφέρον για τη νομιμότητα ή για το επιβατικό κοινό. Γίνονται επειδή ορισμένοι δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι δεν αναδείχθηκαν ανάδοχοι στο πλαίσιο της σχετικής διαφανούς διαδικασίας ανάθεσης και επιχειρούν, εκ των υστέρων, να δημιουργήσουν τεχνητά εμπόδια στην εκτέλεση της σύμβασης.

Αντί να σεβαστούν το αποτέλεσμα της διαδικασίας και τη συμβατική σχέση που έχει συναφθεί με τη HELLENIC TRAIN, επιλέγουν να προκαλούν συνεχείς καταγγελίες, ελέγχους, ταλαιπωρία οδηγών, καθυστερήσεις δρομολογίων και αναστάτωση στο επιβατικό κοινό. Με τον τρόπο αυτό δεν στρέφονται πρωτίστως κατά της Σύμπραξης των εταιρειών μας, αλλά κατά των επιβατών, κατά της ομαλής λειτουργίας του Προαστιακού και κατά μιας υπηρεσίας δημοσίου οικονομικού συμφέροντος.

Το έργο που εκτελείται από τη Σύμπραξη είναι απολύτως νόμιμο, καθόσον αποτελεί συμβατικά ανατεθειμένο έργο οδικής μεταφοράς επιβατών για λογαριασμό της HELLENIC TRAIN Α.Ε., στο πλαίσιο της ενιαίας μεταφορικής υπηρεσίας της, και εκτελείται σύμφωνα με τη συμφωνημένη κατανομή αρμοδιοτήτων και τον προβλεπόμενο τύπο οχημάτων.

Είναι αδιανόητο, λόγω επιχειρηματικής δυσαρέσκειας ανταγωνιστών, να τίθενται σε ομηρία οι οδηγοί, οι οποίοι απλώς προσέρχονται στην εργασία τους και εκτελούν τα δρομολόγια που τους έχουν ανατεθεί. Είναι αδιανόητο εργαζόμενοι να οδηγούνται σε διαδικασίες αυτοφώρου, ενώ εκτελούν δρομολόγια στο πλαίσιο ισχύουσας σύμβασης, με διαθέσιμα τα νόμιμα έγγραφα και προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Εξίσου προβληματικό είναι ότι, αντί να αξιολογείται από την Τροχαία Πατρών εξαρχής ότι πρόκειται για ιδιωτική αντιδικία αστικής και ανταγωνιστικής φύσεως, χωρίς προφανή ποινική διάσταση σε βάρος είτε ημών είτε των εργαζομένων οδηγών που εκτελούν εντεταλμένο δρομολόγιο, ενεργοποιείται η αυτόφωρη διαδικασία και διακόπτεται στην πράξη η εκτέλεση των δρομολογίων, με άμεση συνέπεια τη διατάραξη της ομαλής μετακίνησης των επιβατών και την πρόκληση αδικαιολόγητης αναστάτωσης στο συγκοινωνιακό έργο.

Είναι επίσης αδιανόητο οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες να αναγκάζονται να αναλώνουν χρόνο, ανθρώπινους πόρους και επιχειρησιακή ενέργεια σε επαναλαμβανόμενες καταγγελίες ανταγωνιστικού χαρακτήρα, την ώρα που το πραγματικό αποτέλεσμα είναι η παρακώλυση δρομολογίων, η ταλαιπωρία επιβατών και η δημιουργία τεχνητής αναστάτωσης στον Προαστιακό της Πάτρας.

Η Σύμπραξη έχει ήδη ενημερώσει αρμοδίως την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών και θα πράξει κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία του έργου, των εργαζομένων της και του επιβατικού κοινού.

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί ένας επιχειρηματικός ανταγωνισμός σε μηχανισμό εκφοβισμού εργαζομένων, παρεμπόδισης δημόσιου μεταφορικού έργου και ταλαιπωρίας των πολιτών και θα συνεχίσουμε να εκτελούμε το ανατεθειμένο έργο με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στο επιβατικό κοινό και στη νομιμότητα.

Για τη Σύμπραξη

«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ REISEN PATRAS - ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.»

Θεοδώρα Ρήγα