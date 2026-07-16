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ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές Καλλιόπη Βέττα και Κώστας Μπάρκας

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές...

Μετά από τις νέες αποχωρήσεις η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 15 βουλευτές

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Πόπης Τσαπανίδου ότι αποχωρεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, δύο ακόμα βουλευτές έκαναν γνωστή την ανεξαρτητοποίησή τους.

Έτσι λοιπόν, οι βουλευτές Κοζάνης, Καλλιόπη Βέττα, και Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία (παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής). Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος/-η βουλευτής», γράφουν οι δύο βουλευτές στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Μετά από τις νέες αποχωρήσεις η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 15 βουλευτές, ύστερα και από την επανένταξη του Παύλου Πολάκη.

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#tags ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παραιτήσεις
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