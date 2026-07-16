Επίσημο deal 14,8 δισ. δολαρίων: Η Uber εξαγοράζει την Delivery Hero

Η Uber ανακοίνωσε επίσημα την προσφορά εξαγοράς της Delivery Hero, δημιουργώντας έναν αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα του food delivery και της κινητικότητας.

Το επίσημο Δελτίο Τύπου επιβεβαιώνει την αποτίμηση της συμφωνίας στα 14,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο κρύβει μια τεράστια είδηση για την ελληνική αγορά: το efood δεν θα περάσει στον έλεγχο της Uber.

Οι λεπτομέρειες της εξαγοράς-μαμούθ

Η Uber προχωρά στην απόκτηση της Delivery Hero προσφέροντας μετρητά στους μετόχους της.

Το τίμημα: Η προσφορά ορίζεται στα 41,50 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνοντας την αξία (Equity Value) της Delivery Hero στα 14,8 δισ. δολάρια (ή στα 13,7 δισ. δολάρια, αν αφαιρεθεί το μερίδιο που ήδη κατείχε η Uber).

Η κλίμακα: Το νέο, ενοποιημένο σχήμα θα έχει παρουσία σε 99 αγορές, με εκτιμώμενα συνδυασμένα (pro-forma) ακαθάριστα έσοδα (Gross Bookings) ύψους 236 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025.

Οι μέτοχοι: Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο της Delivery Hero υποστηρίζουν ομόφωνα την προσφορά. Επιπλέον, η επενδυτική Prosus δεσμεύτηκε αμετάκλητα να παραχωρήσει τις μετοχές της (περίπου 17%), γεγονός που ανεβάζει το συνολικό οικονομικό συμφέρον της Uber περίπου στο 53%. (Η Uber κατείχε ήδη άμεσα το 24,77% και επιπλέον 11,74% μέσω παραγώγων).

Οι αγορές της Uber: Η Uber αποκτά τον άμεσο έλεγχο των δραστηριοτήτων της Delivery Hero σε 50 αγορές (μεταξύ των οποίων brands όπως η Baedal Minjok, η Talabat και η PedidosYa), οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν 42 δισ. δολάρια σε Gross Bookings το 2025.

Η μεγάλη ανατροπή: Το efood πωλείται στην SSW Partners

Το πιο κρίσιμο σημείο της ανακοίνωσης για τα εγχώρια δεδομένα, είναι ο διαχωρισμός συγκεκριμένων αγορών. Η Delivery Hero προχώρησε σε μια εντελώς ξεχωριστή συμφωνία με την SSW Partners, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, η Delivery Hero θα πουλήσει στην SSW Partners τις επιχειρήσεις της σε 14 αγορές, έναντι τιμήματος περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κίνηση αυτή αφορά ιδιαίτερα αγορές όπου η Uber Eats και η Delivery Hero είχαν ήδη αλληλεπικάλυψη.

Ανάμεσα σε αυτές τις 14 αγορές βρίσκεται η Ελλάδα (efood) και η Κύπρος (Foody). Μαζί τους, στην SSW μεταβιβάζονται δραστηριότητες όπως η Glovo σε Ισπανία, Πολωνία και Ρουμανία, η Yemeksepeti στην Τουρκία και τμήματα της foodora σε Αυστρία, Σουηδία και Νορβηγία. Αυτές οι 14 αγορές αναμένεται να παράγουν 11 δισ. δολάρια σε Gross Bookings το 2025.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Η Uber δεν θα αποκτήσει τον έλεγχο των επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται στην SSW.

Η επενδυτική SSW Partners θα αναλάβει ανεξάρτητα να ηγηθεί της διαδικασίας για την εξεύρεση «στρατηγικών συνεργατών» (αγοραστών), οι οποίοι θα μπορέσουν να τοποθετήσουν αυτές τις επιχειρήσεις στην καλύτερη δυνατή θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Με απλά λόγια, το efood και το foody περνάει προσωρινά στον έλεγχο ενός αμερικανικού private equity fund, το οποίο θα αναλάβει να βρει τον επόμενο μόνιμο αγοραστή/επενδυτή για τις πλατφόρμες.

Η ολοκλήρωση (closing) του μεγάλου αυτού deal της Uber αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2027, οπότε ο χρόνος μετράει πλέον αντίστροφα για τις τεκτονικές αλλαγές που έρχονται τόσο παγκοσμίως, όσο και στην ελληνική αγορά.

πηγή startupper.gr