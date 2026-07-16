Ζάκυνθος: Πώς θα μπορέσει να πετάξει ξανά το F-16

Τον δρόμο για τον Αραξο και στη συνέχεια για την ΕΑΒ πήρε το F-16 της 335 Μοίρας «Τίγρης», το οποίο έπειτα από σημαντική βλάβη που αντιμετώπισε στον αέρα κατάφερε να προσγειωθεί με την «κοιλιά» στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, χάρη στην ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό του χειριστή του, αντισμηνάρχου Γεωργίου Χατζόπουλου.



Αργά το βράδυ της Τρίτης, τo F-16 τοποθετήθηκε στη ράμπα μεταφορέα ώστε να μεταφερθεί οδικώς στο λιμάνι της Ζακύνθου και από εκεί στην Κυλλήνη. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην αεροπορική βάση του Αράξου για την προετοιμασία του και τον αρχικό έλεγχο από τεχνικά κλιμάκια της Πολεμικής Αεροπορίας. Επειτα, το F-16 αναμένεται να καταλήξει στην ΕΑΒ για να ξεκινήσει ο έλεγχος στα δομικά, στα μηχανικά και τα ηλεκτρονικά μέρη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας είναι αισιόδοξοι ότι το μαχητικό θα μπορέσει να ξαναπετάξει. Πρόκειται, εξάλλου, για ένα από τα αναβαθμισμένα στο επίπεδο Viper F-16 της 335 Μοίρας που επιχειρεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης του Αράξου. Ενα από τα μαχητικά πρώτης γραμμής εφοδιασμένο με ηλεκτρονικά συστήματα που δεν διαθέτουν οι γείτονες, όπως αναφέρουν στην «Καθημερινή» αρμόδιες πηγές.

Επαναφορά

Αρχικά θα ελεγχθούν τα δομικά στοιχεία του μαχητικού. Πηγές αναφέρουν ότι είναι σημαντικό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα σε κρίσιμα μέρη του F-16. Με μια πρώτη ματιά, πάντως, εκτιμούν ότι το αεροσκάφος έχει υποστεί τη μικρότερη δυνατή ζημιά στην άτρακτο χάρη στον άψογο χειρισμό του πιλότου και διοικητή της 335, ο οποίος παρά την ακραία πίεση, τα ηχητικά και οπτικά σήματα που τον προειδοποιούσαν για την απώλεια συστημάτων και τη δυσκολία ελέγχου του μαχητικού, επέλεξε να μην εγκαταλείψει αλλά να φέρει το F-16 μέχρι τη Ζάκυνθο και να το προσγειώσει αριστοτεχνικά με την «κοιλιά», καθώς φαίνεται ότι είχε χάσει και το σύστημα προσγείωσης.



Παράλληλα με τα δομικά μέρη οι τεχνικοί θα ελέγξουν και τα ηλεκτρονικά συστήματα του F-16. Η γωνία με την οποία σύρθηκε στον διάδρομο της Ζακύνθου και το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά στο πίσω μέρος της ατράκτου φαίνεται ότι δεν επηρέασαν το ραντάρ APG-83 τύπου AESA, τους υπολογιστές αποστολής και τα ηλεκτρονικά που βρίσκονται στον χώρο του πιλοτηρίου. Ωστόσο, όλα θα κριθούν από το κόστος. Αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, θα αποφασιστεί αν η επαναφορά του μαχητικού σε πτήσιμη κατάσταση είναι συμφέρουσα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 1997, το Mirage 2000 (s/n 210) του υποσμηναγού Δημητρίου Στρατάκια είχε προσθαλασσωθεί στη νοητή προέκταση του διαδρόμου της 135 Σμηναρχίας Μάχης της Σκύρου, με τον 27χρονο χειριστή να χάνει τη ζωή του στο βυθιζόμενο αεροπλάνο του. Επειτα από τρεις ημέρες το μαχητικό ανασύρθηκε και η επιθεώρηση έδειξε ότι μπορούσε να επισκευαστεί εφόσον δεν είχε υποστεί δομικές ζημιές.

Το σκάφος μεταφέρθηκε στην 114 Πτέρυγα Μάχης, τοποθετήθηκε σε μια αυτοσχέδια «πισίνα» και «πλύθηκε» με ειδικά χημικά προκειμένου να αφαιρεθεί το αλάτι. Επειτα, στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών για την αγορά των Mirage 2000-5, η Αθήνα ζήτησε από την Dassault την πλήρη αποκατάσταση του αεροσκάφους, με τις απαραίτητες εργασίες να γίνονται στην ΕΑΒ. Το Mirage επανήλθε σε υπηρεσία το 2003 και παρέμεινε ενεργό για 19 χρόνια, μέχρι που αντικαταστάθηκε από τα Rafale.