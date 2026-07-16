Τα κορίτσια της ΝΕΠ έτοιμες για νέες διακρίσεις

Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο
Στην Αθήνα θα ταξιδέψει την Παρασκευή 17/7 η ομάδα πόλο των Μίνι Κορασίδων της ΝΕΠ προκειμένου να συμμετέχει στην τελική φάση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος της αντίστοιχης κατηγορίας (Golden League).
Ο πρώτος αγώνας θα είναι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στις 19.15.
Η αποστολή της ΝΕΠ με προπονήτρια την Σοφία Μανέτα και βοηθό την Μαίρη Μανέτα, αποτελείται από τις παρακάτω Μίνι κορασίδες (αλφαβητικά):
Αβράμη Αποστολία
Αλεξοπούλου Παναγιώτα
Δελάκη-Μανέτα Ευτυχία
Δελάκη-Μανέτα Μυρσίνη
Ευαγγέλου Ζωή
Κανά Ευθυμία
Κανά Τζωρτζίνα
Μητροπούλου Μαριαλένα
Πλιάκα Μάρθα
Πολίτη Λυδία
Τσίγκα Ελένη
Προπονήτρια: Σοφία Μανέτα
Βοηθός προπονητή: Τσόκας Γιώργος
Καλή επιτυχία κορίτσια!
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