Τα κορίτσια της ΝΕΠ έτοιμες για νέες διακρίσεις

Στην Αθήνα θα ταξιδέψει την Παρασκευή 17/7 η ομάδα πόλο των Μίνι Κορασίδων της ΝΕΠ προκειμένου να συμμετέχει στην τελική φάση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος της αντίστοιχης κατηγορίας (Golden League).

Ο πρώτος αγώνας θα είναι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στις 19.15.

Η αποστολή της ΝΕΠ με προπονήτρια την Σοφία Μανέτα και βοηθό την Μαίρη Μανέτα, αποτελείται από τις παρακάτω Μίνι κορασίδες (αλφαβητικά):

Αβράμη Αποστολία

Αλεξοπούλου Παναγιώτα

Δελάκη-Μανέτα Ευτυχία

Δελάκη-Μανέτα Μυρσίνη

Ευαγγέλου Ζωή

Κανά Ευθυμία

Κανά Τζωρτζίνα

Μητροπούλου Μαριαλένα

Πλιάκα Μάρθα

Πολίτη Λυδία

Τσίγκα Ελένη

Προπονήτρια: Σοφία Μανέτα

Βοηθός προπονητή: Τσόκας Γιώργος

Καλή επιτυχία κορίτσια!