Επιστολή Ν. Φαρμάκη – Φ. Ζαΐμη: «Επιτακτική ανάγκη ο νέος οδικός άξονας Χαλανδρίτσα - Καλάβρυτα»

Το θέμα της κατάστασης του οδικού άξονα Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα αναδεικνύουν με επιστολή τους προς τον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Στην επιστολή τους , σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, αναφέρουν τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στον υπάρχοντα οδικό άξονα και στηρίζουν το κοινό αίτημα των Δήμων Πατρέων, Ερυμάνθου και Καλαβρύτων που με ομόφωνα ψηφίσματα των Δημοτικών Συμβουλίων τους έχουν ζητήσει την δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και ασφαλούς δρόμου που αποτελεί αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της περιοχής.

Στην επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικά έργα συντήρησης στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, με παρεμβάσεις ύψους άνω των 12 εκ ευρώ. Ωστόσο, χρειάζεται πλέον η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και του Υπουργείου ώστε να μελετηθεί και να κατασκευαστεί ένα συνολικό έργο νέου οδικού άξονα που θα συνδέει την Πάτρα με τα Καλάβρυτα μέσω Χαλανδρίτσας.

Συνοψίζοντας ο Περιφερειάρχης το νόημα της παρέμβασης, δήλωσε: «Η καθημερινή ασφάλεια των συμπολιτών μας και η αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Ελλάδας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για εμάς. Το υπάρχον οδικό δίκτυο των 73 χιλιομέτρων που συνδέει την Πάτρα με τα Καλάβρυτα, μέσω της Χαλανδρίτσας, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες, καθώς παρουσιάζει μεγάλη στενότητα, επικίνδυνες στροφές και αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας λόγω των υψομετρικών διαφορών. Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης. Ωστόσο, πρέπει να περάσουμε από το στάδιο των συνεχών παρεμβάσεων βελτίωσης σε μια ριζική και οριστική λύση»

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας πρόσθεσε: «Είναι ένα έργο που υπερβαίνει τις δυνατότητες τις δικές μας ως Περιφέρεια και θα πρέπει το Υπουργείο να εντάξει τον οδικό αυτό άξονα στον σχεδιασμό μελέτης και κατασκευής ενός δρόμου που αποτελεί βασικό κόμβο σύνδεσης στην Αχαΐα για την Πάτρα, τον Ερύμανθο και τα Καλάβρυτα και για δεκάδες Κοινότητες του Νομού μας. Είναι μια ανάγκη που θα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή, στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη των περιοχών μας αλλά και την ασφαλή καθημερινή μεταφορά αγαθών και εμπορευμάτων και την μετακίνηση των πολιτών».