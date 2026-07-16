Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντιμοι πολιτικοί επί βδομάδες διασύρθηκαν - Ποιος θα ζητήσει συγνώμη;

Επίθεση κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε ο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι φάνηκε «η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια».

Ειδικότερα δήλωσε: «Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα.

Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν «κυβέρνηση υποδίκων». Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».