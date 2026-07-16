Ρωγμές σε κατοικίες στην Κυψέλη – Καρύδης: Το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, έχει γίνει καθίζηση – Πολλά τα μπαζωμένα ρέματα στο υπέδαφος

Για τις ρωγμές που εμφανίστηκαν σε τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και 200 σπίτια στην Κυψέλη μίλησε την Πέμπτη (16.07.2026) ο Παναγιώτης Καρύδης. Ο ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών εξήγησε πως το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μιας και στην περιοχή υπάρχουν αρκετά μπαζωμένα ρέματα.

Μιλώντας στο Ertnews, ο Παναγιώτης Καρύδης εξήγησε πως το φαινόμενο με τις ρωγμές που προκλήθηκαν σε κτίρια της Κυψέλης λόγω των εργασιών που έκανε ο μετροπόντικας για την γραμμή 4 του Μετρό, είναι χειρότερο από τον σεισμό. «Ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτήριο, εδώ όμως, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε συγκεκριμένα.

Συνέχισε λέγοντας πως πρέπει να ολοκληρωθεί το φαινόμενο για να ξεκινήσουν οι επισκευές στις ρωγμές αλλιώς αυτές θα εμφανιστούν ξανά.

«Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου. Μην τρέξουμε να κλείσουμε τις ρωγμές και μετά από μια βδομάδα εμφανιστούν ξανά».

Εξήγησε πως επειδή στην περιοχή υπάρχουν πολλά μπαζωμένα ρέματα, οι πολυκατοικίες είναι καταπονημένες ενώ το έδαφος είναι μαλακό.

«Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλά ρέματα τα οποία ήδη έχουν μπαζωθεί όπως είναι η Φωκίωνος Νέγρη, η Ευελπίδων που κατέβαζαν παλιότερα νερά από τα Τουρκοβούνια. Οι πολυκατοικίες, το ότι είναι καταπονημένες, οφείλεται και στο μαλακό έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα όπως και στους διάφορους σεισμούς».

Οι κάτοικοι αγωνιών για την στατικότητα των κτιρίων τους αν και η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» επιμένει πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και πως οι ζημιές θα αποκατασταθούν από την ανάδοχο εταιρεία, Άβαξ.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας «Ελληνικό Μετρό» Χρήστο Φαφούτη, παρουσία αντιπροσωπείας κατοίκων, στο δημαρχικό μέγαρο.