4 μύθοι γύρω από το leasing -και τι ισχύει πραγματικά

Όταν ακούς τη λέξη «leasing», το μυαλό σου πιθανότατα πηγαίνει σε στελέχη επιχειρήσεων με κοστούμια, σε εταιρικά meetings και σε απρόσωπα συμβόλαια. Ίσως μάλιστα να έχεις ακούσει και διάφορες «συμβουλές» από φίλους, που σε παραπληροφορούν ακόμα περισσότερο.

Η αλήθεια είναι ότι γύρω από τη μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου έχουν δημιουργηθεί αρκετοί μύθοι που πλέον δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η αγορά έχει αλλάξει ριζικά και το τοπίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ίσχυε πριν από μια δεκαετία.

Πάμε λοιπόν να καταρρίψουμε τους 4 πιο συνηθισμένους μύθους, για να δεις τι πραγματικά ισχύει και να αποφασίσεις αν τελικά αυτή η επιλογή σου ταιριάζει.

Μύθος 1: «Στο τέλος του συμβολαίου μένεις με άδεια χέρια»

Ακούγεται συχνά το επιχείρημα: «Μα, θα πληρώνω 3-4 χρόνια και στο τέλος θα επιστρέψω το αυτοκίνητο και δεν θα έχω τίποτα δικό μου!». Αν το δεις εντελώς στεγνά και ιδιοκτησιακά, ίσως να φαίνεται έτσι. Αν όμως το δεις πρακτικά, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Σκέψου τι συμβαίνει όταν αγοράζεις ένα καινούργιο αμάξι: με το που περνάει το κατώφλι της αντιπροσωπείας, χάνει αμέσως ένα μεγάλο μέρος της αξίας του και μετά από 4 χρόνια, η μεταπωλητική του αξία έχει κάνει «βουτιά».

Με το leasing, πληρώνεις μόνο για τη χρήση του αυτοκινήτου και δεν σε απασχολεί καθόλου η απαξίωσή του. Όταν λήξει το συμβόλαιο, απλά το επιστρέφεις και παίρνεις ένα ολοκαίνουργιο, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της ασφάλειας. Κι αν τελικά το ερωτευτείς και δεν θέλεις να το αποχωριστείς; Έχεις σχεδόν πάντα τη δυνατότητα να το εξαγοράσεις σε μια προσυμφωνημένη, δίκαιη τιμή.

Μύθος 2: «Είναι πολύ πιο ακριβό από το να το πάρεις με δάνειο»

Κάνεις τα μαθηματικά στο μυαλό σου: «Δόση δανείου 250€, μίσθωμα leasing 320€. Άρα το leasing είναι πιο ακριβό». Μέγα λάθος!

Όταν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο ακόμα και με δόσεις ή δάνειο, η μηνιαία αυτή πληρωμή είναι μόνο η μισή αλήθεια, καθώς πρέπει να προσθέσεις την ετήσια μικτή ασφάλεια, τα τέλη κυκλοφορίας, τα τακτικά και έκτακτα service, τις αλλαγές ελαστικών και την οδική βοήθεια. Όλα αυτά είναι έξοδα που έρχονται απροειδοποίητα και σου χαλάνε τον προϋπολογισμό!

Στο leasing, όλα αυτά (και εννοούμε κυριολεκτικά όλα, εκτός από το καύσιμο) περιλαμβάνονται μέσα σε ένα και μοναδικό, σταθερό μηνιαίο μίσθωμα. Ξέρεις ακριβώς τι σου κοστίζει το αυτοκίνητο κάθε μήνα, χωρίς εκπλήξεις.

Μύθος 3: «Το leasing απευθύνεται μόνο σε εταιρείες και επαγγελματίες»

Αυτός είναι ίσως ο πιο κλασικός και ξεπερασμένος μύθος. Ναι, κάποτε το leasing ήταν προνόμιο μόνο των επιχειρήσεων για φορολογικούς λόγους, σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει 180 μοίρες. Η αγορά έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, καθιερώνοντας το leasing για ιδιώτες ως μια εξαιρετικά δημοφιλή και ευέλικτη εναλλακτική αντί της παραδοσιακής αγοράς.

Αν είσαι ιδιώτης, μπορείς πλέον να επιλέξεις το μοντέλο που σου αρέσει, να ορίσεις τη διάρκεια και τα χιλιόμετρα που κάνεις και να απολαμβάνεις ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να εκταμιεύσεις ένα τεράστιο ποσό ως προκαταβολή, ούτε να δεσμεύσεις τις αποταμιεύσεις σου. Έτσι, κρατάς το κεφάλαιό σου για άλλα πράγματα που μπορεί να έχεις ανάγκη.

Μύθος 4: «Αν πάθει κάτι το αυτοκίνητο, θα πληρώσεις μια περιουσία»

Υπάρχει ο φόβος ότι αν γρατζουνίσεις το αυτοκίνητο, αν εμπλακείς σε ατύχημα ή αν βγάλει μια σοβαρή μηχανική βλάβη, η εταιρεία leasing θα σου ζητήσει εξωφρενικά ποσά. Αυτό είναι ένας τεράστιος μύθος καθώς, στην πραγματικότητα, η ξεγνοιασιά είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα εδώ.

Όλα τα οχήματα leasing καλύπτονται από πλήρη μικτή ασφάλεια. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα, ακόμη και με δική σου υπαιτιότητα, εσύ θα επιβαρυνθείς το πολύ μέχρι το ποσό της απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί στο συμβόλαιό σου (το οποίο συνήθως είναι πολύ λογικό). Για οποιαδήποτε βλάβη ή service, η εταιρεία αναλαμβάνει τα πάντα, ενώ σου παρέχεται και αυτοκίνητο αντικατάστασης για να συνεχίσεις τη μέρα σου χωρίς να κολλήσεις πουθενά.

Τελικά, σου ταιριάζει; Σίγουρα το leasing δεν είναι μια «μαγική» λύση για όλους, αλλά δεν είναι και ο… μπαμπούλας που παρουσιάζουν κάποιοι. Είναι ένας σύγχρονος τρόπος να απολαμβάνεις την οδήγηση με ασφάλεια, ευελιξία και, κυρίως, χωρίς το άγχος της ιδιοκτησίας και των ξαφνικών εξόδων.

Αν σου αρέσει να αλλάζεις αυτοκίνητο ανά λίγα χρόνια, αν θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο από service και ασφάλειες και αν προτιμάς να ξέρεις ακριβώς τι ξοδεύεις κάθε μήνα, τότε ίσως ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους μύθους και να το δεις πιο σοβαρά!