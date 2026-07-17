Μάρω Κοντού: Σήμερα η κηδεία της μεγάλης ηθοποιού

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά και του θεάτρου Μάρω Κοντού «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών τα ξημερώματα της Τετάρτης (15.07.2026).

Το τελευταίο «αντίο» στη Μάρω Κοντού θα ειπωθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αναμένεται να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα βρίσκεται στις 11:00 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Μάλιστα, η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη, μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους: Να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο. Και αυτό έγινε χθες λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να δημοσιοποιεί στα social media ότι η επιθυμία της εκπληρώθηκε.

Ο πρόεδρος της Βουλής, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, επισκέφθηκε το αγαπημένο στέκι της ηθοποιού και άφησε στην καρέκλα όπου συνήθιζε να κάθεται ένα ποτήρι με ουίσκι και ένα τσιγάρο.