ΑΑΔΕ: Άμεση ψηφιακή αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών - Ποιοι μπορούν να πετύχουν άρση κατάσχεσης

Τη δυνατότητα άμεσης ψηφιακής άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών δίνει πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ ), προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1145/2026), εξειδικεύεται η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 18 του ν. 5313/2026), το οποίο επιδιώκει να συνδυάσει τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων με την ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να επανέλθουν ομαλά στην οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν την άρση της κατάσχεσης εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε το μέτρο.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην υπηρεσία «Τα Αιτήματά μου», επιλέγοντας τη διαδρομή: Δικαστικό, μέτρα & οφειλές → Χορήγηση άρσης κατάσχεσης λογαριασμών στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και εγκατεστημένων στη χώρα λοιπών υπόχρεων προσώπων κατ’ άρθρο 62 του ν. 4170/2013, βάσει άρθρου 18 του ν. 5313/2026 (Α.1145/2026).

Οι προϋποθέσεις

Για να εγκριθεί το αίτημα, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής που οδήγησε στην κατάσχεση, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις.

Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης οφειλής να έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή να τελεί σε αναστολή πληρωμής βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου, είτε ατομικές είτε από αλληλέγγυα ευθύνη, να είναι εξοφλημένες ή τακτοποιημένες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η απόφαση για την άρση της κατάσχεσης εκδίδεται μία μόνο φορά για κάθε οφειλέτη, ενώ η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιείται άμεσα και αποκλειστικά με ψηφιακή διαδικασία.



Πού μπορούν να απευθύνονται οι φορολογούμενοι

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521):

Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00-20:00.Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521, όλο το 24ωρο, επιλέγοντας Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων → Δικαστικό - Κατασχέσεις → Άρση Κατασχέσεων.