Η Real Water δώρισε στο "Άσυλο Ανιάτων Πατρών" ψύκτη νερού δικτύου για τις ανάγκες προσωπικού και ασθενών

Η Real Water είναι μια εταιρία γνωστή για την επιτυχία της στον κλάδο των στις τεχνολογιών επεξεργασίας νερού, με έδρα την Πάτρα και γραφεία και στην Τρίπολη και επέκταση σε μεγάλη περιοχή τόσο της Πελοποννήσου όσο και της Δυτικής Ελλάδας.

Η εταιρεία διατηρεί σταθερά στις προτεραιότητές της και την κοινωνική προσφορά, αφουγκραζόμενη συνεχώς τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα, η δωρεά που πραγματοποίησησε στο Άσυλο Ανιάτων Πατρών, ενός ψύκτη νερού δικτύου με κρύο και ζεστό νερό για τις ανάγκες προσωπικού και ασθενών.

Μακάρι όλο και πιο συχνά να βλέπουμε τέτοια παραδείγματα από όλο και περισσότερες εταιρείες.