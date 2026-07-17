Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν σήμερα χρήματα στους λογαριασμούς τους

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν σήμερα χρ...

Οι καταβολές αφορούν δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ για εφάπαξ και παροχές ΟΑΕΕ, καθώς και εγγεγραμμένους της ΔΥΠΑ για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Οι προγραμματισμένες καταβολές αφορούν τους δικαιούχους και τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, καθώς και τους εγγεγραμμένους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ( ΔΥΠΑ), οι οποίοι θα δουν τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:


Από 13 έως και 17 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ
Ειδήσεις
Οικονομία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","e-\u0395\u03a6\u039a\u0391","\u0394\u03a5\u03a0\u0391"]
838228
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις