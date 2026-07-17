e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν σήμερα χρήματα στους λογαριασμούς τους

Οι προγραμματισμένες καταβολές αφορούν τους δικαιούχους και τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, καθώς και τους εγγεγραμμένους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ( ΔΥΠΑ), οι οποίοι θα δουν τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:



Από 13 έως και 17 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.