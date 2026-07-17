Καιρός: Ισχυρό κύμα ζέστης με 40άρια στις αρχές της επόμενης εβδομάδας

Η ζέστη και οι βοριάδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα μας, τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να «φλερτάρουν» ακόμη και με τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει ότι ένα ισχυρό κύμα ζέστης θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40-41 βαθμούς και το κύμα ζέστης να κορυφώνεται την Κυριακή, την Δευτέρα και πιθανόν την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και τη νότια Ελλάδα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μελτέμια. Εκεί ο υδράργυρος ενδέχεται να ξεπεράσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς.

Αντίθετα, στην Αττική οι βοριάδες θα λειτουργήσουν ως φυσικός «ρυθμιστής» της θερμοκρασίας, διατηρώντας τις μέγιστες τιμές στους 38 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να περιορίζουν αισθητά το αίσθημα δυσφορίας.

Το κύμα ζέστης δεν αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα από την Τρίτη θα υπάρξει σημαντική μεταβολή των καιρικών συνθηκών, καθώς θα επικρατήσει η αστάθεια. Οι ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να πέσει αισθητά, ενώ αναμένονται μπόρες, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Αλλαγή του σκηνικού από την Τρίτη

Όπως προβλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα συγκρουστούν με τον πολύ θερμό αέρα που θα καλύπτει τη χώρα. Οι άστατες συνθήκες θα διαρκέσουν για περίπου 4 με 5 ημέρες και θα έχουν ως αποτέλεσμα την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, που κατά τόπους μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, τοπικά στα δυτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.