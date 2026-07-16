Φόνοι στο Καμπαναριό S2: Η «θεϊκή κωμωδία» επιστρέφει με νέα επεισόδια

Το επίσημο τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν της κωμικής σειράς Φόνοι στο Καμπαναριό κυκλοφόρησε μόλις από τον Alpha, προκαλώντας ήδη κύματα ενθουσιασμού στο τηλεοπτικό κοινό.

Αυτή τη φορά οι μοναχές της Αγίας Θεοδούλης δεν ψάχνουν τον δολοφόνο…Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες!

Σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου και σενάριο Νίκου Μήτσα, η πιο σουρεαλιστική whodunnit κωμωδία του Alpha, επιστρέφει με έντονο σασπένς και άφθονες δόσεις γέλιου!

Εκεί που οι αγαπημένες μας μοναχές πιστεύουν ότι έχουν ξεμπερδέψει με τις περιπέτειες και ετοιμάζονται για το νέο τους μοναστήρι, ένας ελεύθερος σκοπευτής παραμονεύει στις σκιές, έτοιμος να χαλάσει τα σχέδιά τους!

Η αστυνομία αναλαμβάνει δράση, φυγαδεύει τις μοναχές σε μια μονή στην Καρδίτσα και ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι του δολοφόνου. Οι αγαπημένες μας αδελφές παίρνουν ανάσα και είναι έτοιμες να αφοσιωθούν ξανά, με ταπεινότητα και αυταπάρνηση, στο πνευματικό τους έργο. Όμως, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο… ή μάλλον, χωρίς τη νέα τους ηγουμένη!

Τα πράγματα στο μοναστήρι της Οσίας Υπομονής φαίνεται να είναι πολύ περίεργα και προσπαθούν πεισματικά να βρουν τι μπορεί να κρύβουν οι νέες τους αδελφές ενώ παράλληλα πασχίζουν να παραμείνουν στο μονοπάτι της μοναστικής ζωής τους.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο δολοφόνος μοιάζει να ξεγλιστράει από τις αρχές και να βρίσκεται στα ίχνη τους, φέρνοντας τις πιο ξεκαρδιστικές και επικίνδυνες ανατροπές!

Φόνοι στο Καμπαναριό 2, έρχεται το φθινόπωρο στον Alpha.