Σωτηρία Μπέλλου: Ποια ηθοποιός θα υποδυθεί την αείμνηστη ρεμπέτισσα στη νέα σειρά

Η εμβληματική φωνή και η ασυμβίβαστη πορεία που διέγραψε η Σωτηρία Μπέλλου παίρνουν σάρκα και οστά στη μικρή οθόνη, μέσα από μια νέα και φιλόδοξη τηλεοπτική παραγωγή.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, η πολυτάραχη διαδρομή της γυναίκας που σφράγισε ανεξίτηλα το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι μεταφέρεται σε μια σειρά οκτώ επεισοδίων.

Το έργο αυτό, το οποίο βρίσκεται ήδη στο στάδιο της εντατικής προετοιμασίας, δεν φιλοδοξεί απλώς να καταγράψει τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες της σπουδαίας ερμηνεύτριας, αλλά να διεισδύσει βαθιά στην ψυχοσύνθεση μιας προσωπικότητας που έζησε με απόλυτο πάθος, απαράμιλλη αξιοπρέπεια και έναν χαρακτήρα που δεν δέχτηκε ποτέ εκπτώσεις και συμβιβασμούς.

Η νέα αυτή βιογραφική παραγωγή συγκεντρώνει μερικά από τα πιο αξιόλογα ονόματα του σύγχρονου ελληνικού οπτικοακουστικού χώρου, γεγονός που προμηνύει ένα αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών. Στον κεντρικό και ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου θα δούμε την Κάτια Γκουλιώνη, μια ηθοποιό με αποδεδειγμένη ερμηνευτική δεινότητα, η οποία καλείται να ζωντανέψει τη σύνθετη και δυναμική φύση της ερμηνεύτριας.

Το τιμόνι της σκηνοθεσίας κρατά η Ζωή Σγουρού, ενώ το σενάριο, που θα αποτελέσει και τη ραχοκοκαλιά της αφήγησης, υπογράφει ο Παναγιώτης Χριστόπουλος. Την παραγωγή της σειράς εγγυάται ο Διονύσης Παναγιωτάκης, με τον Σταύρο Στάγκο να έχει αναλάβει την επιμέλεια και την Τζένη Αθανασοπούλου να καθοδηγεί τα πρώτα βήματα ως Head of Production της Primavisione.

Πέρα από την προσωπική ιστορία της Μπέλλου, η σειρά υπόσχεται να λειτουργήσει ως ένας ιστορικός και κοινωνικός καθρέφτης της νεότερης Ελλάδας. Οι δημιουργοί στοχεύουν στην ανασύσταση μιας ολόκληρης εποχής γεμάτης έντονες κοινωνικές ανακατατάξεις, πολιτικές αναταράξεις και βαθιές ανθρώπινες δοκιμασίες.

Μέσα από τα οκτώ επεισόδια, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει πώς οι προσωπικές δυσκολίες και οι κοινωνικές συνθήκες διαμόρφωσαν το έργο της, αλλά και πώς η ίδια, με τη σειρά της, επηρέασε το πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας. Η χρήση μιας σύγχρονης κινηματογραφικής αισθητικής και οι υψηλές επενδύσεις στην παραγωγή δείχνουν ότι η σειρά αυτή προορίζεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά γεγονότα των επόμενων ετών.

Το ενδιαφέρον γύρω από το όνομα και την κληρονομιά της Σωτηρίας Μπέλλου φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στα στενά όρια της τηλεοπτικής οθόνης. Τα αποκλειστικά δικαιώματα για την αξιοποίηση της προσωπικότητας και του έργου της ανήκουν στην εταιρεία StagesNetwork, η οποία έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή της να αναπτύξει ένα ευρύτερο δίκτυο δράσεων.

Αυτές οι πρωτοβουλίες αναμένεται να επεκταθούν στους τομείς της μουσικής, του κινηματογράφου, των διεθνών συμπαραγωγών, αλλά και της ενσωμάτωσης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, κρατώντας έτσι ζωντανή και προσβάσιμη τη μνήμη της στις νεότερες γενιές.

Αν και η προετοιμασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πολλές λεπτομέρειες κρατούνται ακόμη ως επτασφράγιστο μυστικό από τους συντελεστές.

Το τηλεοπτικό δίκτυο που θα εξασφαλίσει τη μετάδοση της σειράς, η ακριβής ημερομηνία για την έναρξη των γυρισμάτων, καθώς και τα ονόματα των υπόλοιπων γνωστών πρωταγωνιστών που θα πλαισιώσουν την Κάτια Γκουλιώνη, πρόκειται να αποκαλυφθούν σταδιακά το επόμενο διάστημα, κορυφώνοντας την αγωνία των τηλεθεατών και των φίλων του καλού ελληνικού τραγουδιού.

Φωτογραφία Εξωφύλλου: Αρχείο ΕΡΤ