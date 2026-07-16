Μπλε Ώρες: Φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας σειράς του Ανδρέα Γεωργίου στον ΣΚΑΪ

Μπλε Ώρες, η καινούργια δραματική σειρά έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και η οθόνη μας θα γεμίσει με έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις, ανατροπές και συναρπαστικές ιστορίες.

Δύο ισχυρές και πλούσιες οικογένειες -οι οικογένειες Αντωνιάδη και Καραΐσκου- μένουν στο Πήλιο και διατηρούν συνεταιρικά τη γαλακτοκομική μονάδα ΑΧΝΑΓΑΛ, έναν συνεταιρισμό που πήρε συγγενικές διαστάσεις με τον γάμο των παιδιών τους.

Δύο πρόσωπα, η Εύα και ο Άγγελος, εγκλωβισμένοι σε συμβατικούς γάμους, ερωτεύονται και βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον στις Μπλε Ώρες, στη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στο πρώτο φως του ήλιου.

Μια στυγερή δολοφονία ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και φέρνει στο φως όλα τα καλά κρυμμένα μυστικά.

Οι «Μπλε Ώρες» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο.

Η ιστορία μας εκτυλίσσεται στα χωριά του Πηλίου, την Τσαγκαράδα, την Πορταριά, τις Μηλιές, αλλά και στο λιμάνι του Βόλου και το αντικριστό νησί, τη Σκιάθο. Τα γυρίσματα συνεχίζονται υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ανδρέα Γεωργίου, με τους πρωταγωνιστές να “δίνουν ζωή” στο σενάριο της Βάνας Δημητρίου.

Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται το φθινόπωρο στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Παρτσαλάκης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Πάνος Μπακανδρέας, Λευτέρης Βασιλάκης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Χρυσή Κασιώτη, Ηρακλής Τσουζίνοβ, Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης.

Μαζί τους στον ρόλο του αστυνόμου ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο Αντώνης Φραγκάκης, “Όλγα” η Κωνσταντίνα Τάκαλου, στον ρόλο της Στέλλας η Νόνη Ιωαννίδου, Βάσια Παναγοπουλου. Special Guest: Βάνα Μπάρμπα. Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης.