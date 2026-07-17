Εντυπωσιακή συμμετοχή της Ανώτερης Σχολής ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας στο Golden Runway!

Με μία πολυπληθή συμμετοχή που περιλάμβανε την συμμετοχή έργων σπουδαστών στην επίδειξη μόδας, την παρουσία backstage, αλλά και την κάλυψη της εκδήλωσης, η Ανώτερη Σχολή ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας συμμετείχε στη “next level” εμπειρία μόδας του 2ου Golden Runway!
Μέσα σε μια ονειρική ατμόσφαιρα, στον ιστορικό χώρο της Achaia Clauss, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε μια διεθνών προδιαγραφών, άκρως εντυπωσιακή πασαρέλα, πλήθος κόσμου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το άκρως εντυπωσιακό 2o Golden Runway.
H Ανώτερη Σχολή ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας ήταν και πάλι εκεί, με μια παρουσία πιο δυναμική και πιο λαμπερή από ποτέ! Οι σπουδαστές συμμετείχαν σε μια εξαιρετική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης, κατά την οποία είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν σε ένα απαιτητικό και λαμπερό περιβάλλον, να αναδείξουν το ταλέντο τους και να εκπροσωπήσουν επάξια τη σχολή τους.
Εμφατική παρουσία σπουδαστών 3 ειδικοτήτων
Στο event συμμετείχαν με δημιουργίες τους σπουδαστές Σχεδίου Μόδας, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτριών Αθηνάς Διαμαντοπούλου και Βαρβάρας Παναγοπούλου, που απέσπασαν εξαιρετικά θετικά σχόλια από τους παρευρισκόμενους και τους επαγγελματίες του χώρου. Οι συλλογές τους στάθηκαν επάξια δίπλα σε καταξιωμένους δημιουργούς, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δημιουργικότητας που χαρακτηρίζει το τμήμα.
Παράλληλα, οι σπουδαστές Φωτογραφίας υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών Χρήστου Σκλίβα και Χρήστου Κοσμά, είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε πραγματικές συνθήκες ενός μεγάλου fashion event, κατανοώντας στην πράξη τον καθοριστικό ρόλο της φωτογραφίας και της οπτικής επικοινωνίας σε μια διοργάνωση υψηλών απαιτήσεων.
Σημαντική ήταν και η συμμετοχή σπουδαστών Αισθητικής υπό την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας Δήμητρας Παναγοπούλου, καθώς οι σπουδάστριες είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους σε τεχνικές επαγγελματικού μακιγιάζ, εργαζόμενες σε πραγματικά μοντέλα και αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε συνθήκες backstage.
Μάθε τα πάντα για τις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας και σε 12 τομείς σπουδών στα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου ’26, με προνομιακά δίδακτρα!
Το event που έγινε “talk of the town”
Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η μοναδική Σμαράγδα Καρύδη, που με την εκθαμβωτική της παρουσία, τη ζωντάνια και το απαράμιλλο στυλ της, απογείωσε την ενέργεια του event και κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα, ενώ δεκάδες λαμπεροί καλεσμένοι και αγαπητές στο κοινό προσωπικότητες έδωσαν δυναμικό «παρών».
Ωστόσο, η πιο σπουδαία επιτυχία του Golden Runway κρύβεται στην προσφορά του. Για ακόμα μία χρονιά, η μόδα ενώθηκε με την ελπίδα, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Μέρος των εσόδων της βραδιάς διατέθηκε για την εκπλήρωση των βαθιών ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ενώ με την παρουσία της τίμησε την εκδήλωση και η Πρόεδρος του Oργανισμού, κα. Σάντρα Ζαφειρακοπούλου.
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 αποτελεί πολυβραβευμένη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης για το 2025 -2026, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση του στην εκπαίδευση με πρακτικό αντίκρισμα και ουσιαστική υποστήριξη προς τον σπουδαστή.
Με εμπειρία πέντε δεκαετιών στην κατάρτιση ΙΕΚ, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 προσφέρει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες σε νέους σε οχτώ σημαντικές πόλεις της Ελλάδας προσφέροντας στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν ποιοτική κατάρτιση χωρίς να μετακινηθούν από τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους.
Οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι της Ανώτερης Σχολής ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για να τους ενημερώσουν για τις εξελίξεις, τις ειδικότητες, τις σπουδαστικές παροχές και τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο! Επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2610 270551, μέσω email [email protected] ή στη διεύθυνση Αγ. Ανδρέου 47 & Κολοκοτρώνη 3, Πάτρα.
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