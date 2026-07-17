Εντυπωσιακή συμμετοχή της Ανώτερης Σχολής ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας στο Golden Runway!

Μέσα σε μια ονειρική ατμόσφαιρα, στον ιστορικό χώρο της Achaia Clauss, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε μια διεθνών προδιαγραφών, άκρως εντυπωσιακή πασαρέλα, πλήθος κόσμου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το άκρως εντυπωσιακό 2o Golden Runway.

H Ανώτερη Σχολή ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας ήταν και πάλι εκεί, με μια παρουσία πιο δυναμική και πιο λαμπερή από ποτέ! Οι σπουδαστές συμμετείχαν σε μια εξαιρετική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης, κατά την οποία είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν σε ένα απαιτητικό και λαμπερό περιβάλλον, να αναδείξουν το ταλέντο τους και να εκπροσωπήσουν επάξια τη σχολή τους.

Εμφατική παρουσία σπουδαστών 3 ειδικοτήτων

Στο event συμμετείχαν με δημιουργίες τους σπουδαστές Σχεδίου Μόδας, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτριών Αθηνάς Διαμαντοπούλου και Βαρβάρας Παναγοπούλου, που απέσπασαν εξαιρετικά θετικά σχόλια από τους παρευρισκόμενους και τους επαγγελματίες του χώρου. Οι συλλογές τους στάθηκαν επάξια δίπλα σε καταξιωμένους δημιουργούς, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δημιουργικότητας που χαρακτηρίζει το τμήμα.

Παράλληλα, οι σπουδαστές Φωτογραφίας υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών Χρήστου Σκλίβα και Χρήστου Κοσμά, είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε πραγματικές συνθήκες ενός μεγάλου fashion event, κατανοώντας στην πράξη τον καθοριστικό ρόλο της φωτογραφίας και της οπτικής επικοινωνίας σε μια διοργάνωση υψηλών απαιτήσεων.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή σπουδαστών Αισθητικής υπό την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας Δήμητρας Παναγοπούλου, καθώς οι σπουδάστριες είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους σε τεχνικές επαγγελματικού μακιγιάζ, εργαζόμενες σε πραγματικά μοντέλα και αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε συνθήκες backstage.