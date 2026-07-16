Πυροσβεστική: Mία σύλληψη στην Πάτρα για εμπρησμό από αμέλεια

Σε επτά συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για ισάριθμα περιστατικά πυρκαγιών από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες, σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βοιωτία, Αχαΐα και Ροδόπη.

Ειδικότερα:

Όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γέννας, του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη ενός 38χρονου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο 38χρονος προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια στις 13:23, κατά την διάρκεια θερμών εργασιών με την χρήση τροχού, η οποία επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική, γεωργική και δασική έκταση. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές, καθώς κάηκαν χιλιάδες στρέμματα, ενώ υπέστησαν ζημιές σε δίκτυα υποδομών, ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Μετά την προανάκριση, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου και, κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα, κρατήθηκε προκειμένου να οδηγηθεί σήμερα ενώπιόν του. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 9.360 ευρώ.

Ακόμη, ένας 53χρονος συνελήφθη στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς στην περιοχή Κουμπέ του Δήμου Ακρωτηρίου, καθώς όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έθεσε φωτιά σε ξύλα που είχε τοποθετήσει σε μεταλλικό πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία κάρβουνων για να ψήσει κρέας. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα με δείκτη κινδύνου κατηγορίας 4, ενώ κοντά στο σημείο καύσης υπήρχε ακαθάριστος οικοπεδικός χώρος με ξηρά χόρτα, γεγονός που, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δημιούργησε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χανίων, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Επιπλέον, στην σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή του φράγματος Θέρμης, στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε πυρκαγιά, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού πρανούς τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους σπινθήρες που προκλήθηκαν, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση και κατέκαψε περίπου τρία στρέμματα ξηρών χόρτων. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ακόμη, οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 36χρονου για πυρκαγιά στην Καβάλα στην περιοχή Γαληψού, στο 427ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας - Κήπων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, ο 36χρονος οδηγός φορτηγού οχήματος μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης και όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, λόγω της παρατεταμένης έκθεσης των φιαλών στις υψηλές θερμοκρασίες και την ηλιακή ακτινοβολία, προκλήθηκε η διάρρηξη και η αυτοανάφλεξή τους, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν τα μεταφερόμενα χαρτοκιβώτια. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα πρανή της οδού, προκαλώντας πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε περίπου 40 στρέμματα δασικής έκτασης. Μετά την έρευνα, ο 36χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Καβάλας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.712,50 ευρώ.

Παράλληλα, στην περιοχή Μουρίκι του Δήμου Θηβαίων, συνελήφθη άνδρας ηλικίας 58 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια εργασιών εντός θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαρτόνια κοντά στην είσοδο του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε ξερά χόρτα στον προαύλιο χώρο. Από το συμβάν κάηκαν περίπου 100 τ.μ. ξηρών χόρτων, σωλήνες ύδρευσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου. Μετά την προανάκριση, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.

Επιπλέον, στην σύλληψη ενός 38χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή ΒΙΟΠΑ Πατρών, στον Δήμο Πατρέων. Ο 38χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας από την Πυροσβεστική, προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια καύσης καλωδίων και απορριμμάτων σε οικοπεδικό χώρο. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αχαΐας, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ.

Τέλος, ένας 83χρονος συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής - Βουλγαρικά Σύνορα, στον Δήμο Κομοτηνής, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα των αρμόδιων αρχών της Πυροσβεστικής, έθεσε φωτιά σε συστάδα ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου, ωστόσο η πυρκαγιά περιορίστηκε στον χώρο εκδήλωσής της. Μετά την προανάκριση, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 569 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 771.204,44 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 191 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 175 (91,62%) είναι από αμέλεια και οι 16 (8,38%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», επισημαίνει η Πυροσβεστική.