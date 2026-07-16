ΠΟΥ: Αύξηση 67% των διαγνώσεων καρκίνου έως το 2050

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια από τις μεγαλύτερες υγειονομικές προκλήσεις του αιώνα, με την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Καρκίνο να μην αφήνει περιθώρια για άλλους “ωχαδελφισμούς”, σε κυβερνητικό και ατομικό επίπεδο.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα δεδομένα του ΠΟΥ, τα κρούσματα καρκίνου αναμένεται να αυξηθούν δραματικά έως το 2050, σε όλον τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, η συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας θα αυξηθεί κατά περίπου 67% τα 24 προσεχή έτη, γεγονός που συμφωνεί με προβλέψεις άλλων πρόσφατων εργασιών.

Οι περίπου 20,6 εκατομμύρια διαγνώσεις του 2024 μπορούν να γίνουν 35 εκατομμύρια ετησίως, έως το 2050.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις προβλέπονται στην Αφρική και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο λόγος είναι πολυπαραγοντικός.

Οι ανισότητες σκοτώνουν ανθρώπους

Στην κορυφή της λίστας της τεράστιας αύξησης σε διαγνώσεις καρκίνου είναι η γήρανση ή καλύτερα η αύξηση του προσδόκιμου ζωή, όπως και η έκθεση μας σε γνωστούς παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ, η διατροφή, το μη ασφαλές σεξ και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης, πως υπάρχουν βελτιώσεις στην ανίχνευση και τη διάγνωση του καρκίνου δια της πρόληψης και πιο εξελιγμένων εξετάσεων, όπως υπάρχουν βελτιώσεις και στις θεραπείες (πχ ανοσοθεραπεία) και έτσι έχουν βελτιωθεί τα ποσοστά επιβίωσης.

Αυτό όμως, ισχύει κυρίως στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Τα στοιχεία δείχνουν πως σε αυτές, τα πενταετή ποσοστά καθαρής επιβίωσης για τον καρκίνο του μαστού και του προστάτη κυμαίνονται περίπου στο 80% έως 90%.

Στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα, στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση στην καλύτερη επιτήρηση και την καλύτερη θεραπεία, το ποσοστό είναι μικρότερο του 30%.

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο ΠΟΥ για να παρουσιάσει τα στοιχεία, η Isabelle Soerjomataram, επιδημιολόγος του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο είπε μεταξύ άλλων, ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας έχει μειωθεί σε «σχεδόν εξάλειψη» σε μέρη της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, αλλά «σε πολλές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, εξακολουθεί να είναι ο Νο1 καρκίνος».

Στα θετικά ανήκει και το γεγονός ότι το 85% των χωρών περιλαμβάνουν πλέον εμβόλια κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) στα εθνικά τους προγράμματα εμβολιασμού, με το 31% των κοριτσιών να έουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου. Το ποσοστό αυτό ήταν 17% το 2019.

O Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesusδήλωσε ότι «ο καρκίνος είναι μια βαθιά προσωπική ασθένεια που μας αγγίζει σχεδόν όλους. Αλλά το αν ένα άτομο επιβιώσει από τον καρκίνο δεν πρέπει ποτέ να εξαρτάται από το πού γεννήθηκε ή από το εισόδημά του.

Οι ανισότητες που καταγράφονται σε αυτήν την έκθεση δεν είναι αναπόφευκτες. είναι συνέπεια επιλογών και μπορούν να αντιστραφούν μέσω ισχυρότερης και ενιαίας δράσης».

Οι γνωστοί-άγνωστοι παράγοντες κινδύνου

Οι εκπρόσωποι του ΠΟΥ επισήμαναν ότι όλες οι χώρες (πλούσιες και φτωχές) δεν επενδύουν επαρκώς σε προγράμματα πρόληψης και θεραπείας, όπως και ότι υπάρχει η ανάγκη να γίνουν περισσότερες επενδύσεις, στην αντιμετώπιση γνωστών παραγόντων κινδύνου.

Τα επιστημονικά δεδομένα αναφέρουν ότι σχεδόν τέσσερις στις 10 διαγνώσεις καρκίνου συνδέονται με παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προληφθούν, είναι δηλαδή στο χέρι μας να τους αντιμετωπίσουμε.

Είναι λοιμώξεις όπως ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), η ηπατίτιδα Β και C και το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (κύρια αιτία της χρόνιας γαστρίτιδας και του πεπτικού έλκους), όπως και το αλκοόλ, η χρήση καπνού, ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος και η ανεπαρκής σωματική δραστηριότητα.

Διαπιστώνεται ωστόσο, ένα κενό μεταξύ της πληροφορίας και της εμπέδωσης αυτών των ζωτικής σημασίας δεδομένων από τους πολίτες αυτού του πλανήτη.

Ως παράδειγμα της σωστής διαχείρισης αναφέρθηκε η υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση της χρήσης καπνού, η οποία έχει μειωθεί κατά 27% από το 2010.

Η σύνδεση του καρκίνου με τη διατροφή

Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τρόποι που ό,τι τρώμε μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τις πιθανότητες να εμφανίσουμε διάφορες μορφές καρκίνου.

Μεταξύ τους είναι η κατανάλωση καμένου φαγητού.

Ο κύριος είναι η παχυσαρκία, η οποία έχει συνδεθεί με την σημαντική αύξηση κινδύνου εμφάνισης τουλάχιστον 12 μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων του ήπατος, του παγκρέατος, του παχέος εντέρου και του μαστού, σύμφωνα με όσα λέει στοPop Science o Δρ Κωνσταντίνος Τσιλίδης, καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Imperial College του Λονδίνου.

Η διατροφή γενικά, συνδέεται με από 13 έως 15 μορφές καρκίνου.

«Ένα σημαντικό ποσοστό των περιστατικών καρκίνου αποδίδεται σε τροποποιήσιμους παράγοντες, που μπορούν αν αλλάξουν στον τρόπο ζωής μας και να βελτιώσουν τις πιθανότητες μας να αναπτύξουμε ή όχι καρκίνο».

«Αυτά τα ποσοστά είναι 1 στους 3 καρκίνους στις γυναίκες και μέχρι 1 στους 2 στους άνδρες».

«Αν θέλουμε να το περιορίσουμε σε παράγοντες που σχετίζονται με τη διατροφή, είμαστε περίπου στο 25%. Δηλαδή, ένας στους 4 καρκίνους αποδίδονται σε παράγοντες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη διατροφή.

Άμεσα με ένα ανθυγιεινό διαιτολόγιο ή το αλκοόλ και έμμεσα μέσω της παχυσαρκίας».

Για να αντιμετωπιστεί ολιστικά η διαφαινόμενη αύξηση διαγνώσεων καρκίνου, είναι απαραίτητο να επενδύσουν οι κυβερνήσεις παγκοσμίως, σε προγράμματα πρόληψης και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε σύγχρονες εξετάσεις.

Έως ότου γίνει αυτό, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ό,τι περνάει από το χέρι μας.

Δεν είναι κρίμα να βασανιζόμαστε από επιλογές μας;