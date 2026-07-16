Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 7χρονη κόρη των Μολδαβών που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου η 7χρονη κόρη οικογένειας παραθεριστών από τη Μολδαβία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, κοντά στη Μεταμόρφωση.

Το κοριτσάκι, το οποίο είχε αρχικά μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, διακομίστηκε χθες το βράδυ, γύρω στις 22:00, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης ως πολυτραυματίας, φέροντας τραύματα στον θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού. Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντίστοιχα, και σήμερα το πρωί, γύρω στις 06:30, διακομίστηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου νοσηλεύεται.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:20 χθες, όταν,σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης,το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος.

Στη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους. Ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε λίγο μετά τις 22:30. Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε.