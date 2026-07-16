Συνταγή για μεσογειακή ομελέτα με φέτα

Μεσογειακή ομελέτα με φέτα. Μια εύκολη συνταγή που ταιριάζει σε κάθε στιγμή της ημέρας και φέρνει το άρωμα της ελληνικής κουζίνας στο τραπέζι σας.

Τα υλικά

4 αυγά

1 μέτρια ντομάτα σε κυβάκια

1 πράσινη πιπεριά σε ροδέλες

1 μικρό ξερό κρεμμύδι σε φέτες

1-2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

Λίγος μαϊντανός ψιλοκομμένος

Άνηθος ψιλοκομμένος

100 γρ. φέτα χαμηλών λιπαρών θρυμματισμένη ή κατίκι

Αλάτι, πιπέρι

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Η διαδικασία

Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι και την πιπεριά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε την ντομάτα και την αφήνουμε να βγάλει τα υγρά της και να δέσει ελαφρώς. Ρίχνουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και λίγο μαϊντανό, ανακατεύουμε και αποσύρουμε το μείγμα από τη φωτιά.

Χτυπάμε σε ένα μπολ τα αβγά με αλάτι και πιπέρι. Τα ρίχνουμε στη συνέχεια σε καθαρό τηγάνι με λίγο λάδι και τα αφήνουμε να ψηθούν σαν λεπτή ομελέτα, χωρίς να ανακατεύουμε.

Όταν έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί, βάζουμε στη μία πλευρά τη γέμιση και από πάνω το τυρί. Διπλώνουμε προσεκτικά την ομελέτα στη μέση ή την τυλίγουμε σε ρολό.

Την αφήνουμε 1-2 λεπτά ακόμα να δέσει και σερβίρουμε πασπαλίζοντας με λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο.

Το tip

Αντί για φέτα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατίκι. Το αποτέλεσμα είναι εξίσου απολαυστικό.

* Πηγή: Vita