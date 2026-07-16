Λεχαινά: Νεκρός σε τροχαίο στην Γλυφάδα, ο 21χρονος Δημήτρης Βεσκούκης

Βυθίστηκε στο πένθος ο δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης
Μια τραγωδία συγκλονίζει την πόλη των Λεχαινών τις τελευταίες ώρες. Ο 21χρονος Δημήτρης Βεσκούκης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Αθήνα όπου ζούσε και εργαζόταν τελευταία.
Σύμφωνα με τα parapolitika.gr, o 21χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην περιοχή της Γλυφάδας λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του αριθμού 33, η μηχανή του συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 80χρονος.
Ο 21χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως ο Δημήτρης υπέκυψε στα τραύματα του.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη του 80χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Η είδηση του θανάτου του 21χρονου Δημήτρη έπεσε ως κεραυνός εν αίθρια στα Λεχαινά και στην περιοχή του κάμπου της Ηλείας που ήταν γνωστός.
πηγή ilialive.gr
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