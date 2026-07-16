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Λεχαινά: Νεκρός σε τροχαίο στην Γλυφάδα, ο 21χρονος Δημήτρης Βεσκούκης

Λεχαινά: Νεκρός σε τροχαίο στην Γλυφάδα,...

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Μια τραγωδία συγκλονίζει την πόλη των Λεχαινών τις τελευταίες ώρες. Ο 21χρονος Δημήτρης Βεσκούκης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Αθήνα όπου ζούσε και εργαζόταν τελευταία.

Σύμφωνα με τα parapolitika.gr, o 21χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην περιοχή της Γλυφάδας λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του αριθμού 33, η μηχανή του συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 80χρονος.

 
Ο 21χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως ο Δημήτρης υπέκυψε στα τραύματα του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη του 80χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

 
Η είδηση του θανάτου του 21χρονου Δημήτρη έπεσε ως κεραυνός εν αίθρια στα Λεχαινά και στην περιοχή του κάμπου της Ηλείας που ήταν γνωστός.

πηγή ilialive.gr

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#tags Θανατηφόρο τροχαίο Λεχαινά Ηλείας Γλυφάδα
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