Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου στα Καλάβρυτα σε εκδήλωση για το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου

Ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Παπανδρέου, θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση με θέμα: «Η Ύπαιθρος του Αύριο: Να μένεις, να παράγεις και να ζεις στον τόπο σου»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, από τις 11:00 έως τις 13:00, στο Kalavrita Canyon Hotel & Spa, στα Καλάβρυτα και διοργανώνεται με πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου, του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Σάκη Αρναούτογλου, εκ μέρους της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και του Δήμου Καλαβρύτων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής υπαίθρου, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αγροτική παραγωγή, τη στήριξη των νέων που επιλέγουν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους, καθώς και στις πολιτικές που απαιτούνται, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας.

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει δημόσια συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της παραγωγής, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 11:00 – 13:00 Kalavrita Canyon Hotel & Spa, Καλάβρυτα Αχαΐας.

Χαιρετισμοί:

-Θανάσης Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καλαβρύτων

-Γιάννης Βαρβακαστάνης, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Ομιλητές:

-Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

-Σάκης Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

-Dario Nardella, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

-Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

-Θανάσης Πετρόπουλος, Γραμματέας του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

-Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος του Δικτύου Μικρών Νησιών

-Τάσος Χανιώτης, πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βιντεοπαρεμβάσεις:

-Κώστας Καδής, Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών

-Iratxe García Pérez, Πρόεδρος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συντονισμός:

-Τάκης Σαράντης, δημοσιογράφος