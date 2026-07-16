Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική

Φωτιά σε κατάστημα στον Καταρράκτη Αχαΐας εκδηλώθηκε νωρίτερα. Για το συμβάν κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική με 2 οχήματα και 5 άνδρες και έσβησε την πυρκαγιά.

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