Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική
Φωτιά σε κατάστημα στον Καταρράκτη Αχαΐας εκδηλώθηκε νωρίτερα. Για το συμβάν κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική με 2 οχήματα και 5 άνδρες και έσβησε την πυρκαγιά.
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