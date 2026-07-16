Ο Πέτρος Κωστόπουλος διαψεύδει δημοσίευμα για την Παναχαΐκή: «Γελάω που μου τηλεφωνούν δεκάδες άνθρωποι»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος τοποθετήθηκε μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι πρόκειται να εμπλακεί στο ποδόσφαιρο.

Ο παρουσιαστής και πρώην επιχειρηματίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει η παραμικρή δόση αλήθειας. Όπως είπε, πρόκειται για άτομο με το ίδιο ονοματεπώνυμο και ίσως αυτό προκάλεσε σύγχυση σε ορισμένους.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος θα αναλάβει τα ηνία της Παναχαϊκής . Γινόταν μάλιστα λόγος για συμπόρευση με Τούρκο επιχειρηματία με στόχο την ισχυροποίηση και αναβάθμιση της ιστορικής ομάδας.

Ο παρουσιαστής έκανε ένα story στο instagram αναδημοσιεύοντας έναν σχετικό τίτλο, στο οποίο υπήρχε και η φωτογραφία του. «Γελάω από το πρωί που μου τηλεφωνούν δεκάδες άνθρωποι. Ακόμη και για δουλειά! Εκτός από πρόεδρος ζήτησα να μαι και προπονητής και σέντερ φορ με στόχο το Παγκόσμιο το 2030… Άλλος είναι ρε παλληκάρια» έγραψε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Για την ιστορία ο Πέτρος Κωστόπουλος που αναμένεται να εμπλακεί στην Παναχαϊκή είναι ένας έμπειρος τεχνικός διευθυντής και team manager, ο οποίος εργάζεται εδώ και χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο παρελθόν έχει περάσει με επιτυχία από αντίστοιχα διοικητικά πόστα σε άλλες γνωστές ελληνικές ομάδες, όπως ο Πανιώνιος, η Κηφισιά, ο Αιολικός και ο Ηλυσιακός.