Άργος: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Σε λευκό φέρετρο η σορός του
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και σε στενό οικογενειακό περιβάλλον πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η εξόδιος ακολουθία του 20χρονου Θοδωρή που τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.
Η σορός του αδικοχαμένου Θοδωρή έφτασε στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού, κάτω από το κάστρο Λάρισα στο Άργος, μέσα σε λευκό φέρετρο. Δίπλα του στέκονταν συντετριμμένοι η μητέρα του αλλά και συγγενείς τους που ταξίδεψαν από τη Ρωσία για το ύστατο χαίρε στον 20χρονο που έφυγε άδικα κατά την άγρια καταδίωξη.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ταφή στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου στην περιοχή της Αγίας Τριάδος – Μέρμπακα στο Δήμο Ναυπλιέων.
Η τραγωδία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουλίου 2026 στην περιοχή Πυργέλα, όταν ο 20χρονος ο οποίος ανήκε στο φάσμα του αυτισμού, δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου αστυνομικών της ΟΠΚΕ με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άγρια καταδίωξη.
Λίγη ώρα μετά και αφού ο 20χρονος συνέχιζε να αγνοεί τα σήματα των αρχών, αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα σφαίρα να χτυπήσει τον 20χρονο στο κρανίο.
Ο 20χρονος έδωσε τετραήμερη μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου τελικά κατέληξε αργά το βράδυ της 11ης Ιουλίου, ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο μετά την κατάληξη του νεαρού.
Πληροφορίες από argolikeseidhseis.gr
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