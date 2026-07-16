Άργος: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και σε στενό οικογενειακό περιβάλλον πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η εξόδιος ακολουθία του 20χρονου Θοδωρή που τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Η σορός του αδικοχαμένου Θοδωρή έφτασε στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού, κάτω από το κάστρο Λάρισα στο Άργος, μέσα σε λευκό φέρετρο. Δίπλα του στέκονταν συντετριμμένοι η μητέρα του αλλά και συγγενείς τους που ταξίδεψαν από τη Ρωσία για το ύστατο χαίρε στον 20χρονο που έφυγε άδικα κατά την άγρια καταδίωξη.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ταφή στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου στην περιοχή της Αγίας Τριάδος – Μέρμπακα στο Δήμο Ναυπλιέων.

Η τραγωδία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουλίου 2026 στην περιοχή Πυργέλα, όταν ο 20χρονος ο οποίος ανήκε στο φάσμα του αυτισμού, δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου αστυνομικών της ΟΠΚΕ με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άγρια καταδίωξη.