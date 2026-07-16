Ιδού το «Hailey», το πολύκροτο τζιν της Gap δια χειρός Χέιλι Μπίμπερ

Εξαιρετικά δημοφιλής και επιδραστική στην Αμερική, η επιχειρηματίας και μοντέλο υποστηρίζει το ύφος nineties στο denim

Mόλις κυκλοφόρησε ο καρπός της συνεργασίας της Χέιλι Μπίμπερ με το label Gap. Η πολύ δραστήρια influencer, businesswoman και βέβαια fashion & beauty icon της Αμερικής, εκφράζει την μεγάλη αγάπη της στο denim. Ανέκαθεν συνδύαζε luxury κομμάτια με είδη πιο προσιτά. Πέρυσι μάλιστα έγινε μεγάλος θόρυβος όταν κυκλοφόρησε με Gap τζιν παντελόνι σε συνδυασμό με Dior φούτερ. Ετσι, προέκυψε μια σύμπραξη που αναμένεται να «σπάσει ταμεία». Μια capsule σειρά δυο denim μοντέλων, του τζιν «Extra Baggy» με τη vintage ανδρόγυνη γραμμή και του χαμηλόμεσου loose, σε custom washes. Η Χέιλι επιμένει πολύ στην αισθητική της δεκαετίας των nineties η οποία άλλωστε επικρατεί στo ντύσιμό της. Όπως ομολογεί η ίδια «αγαπάει όσα κάνει η Gap τελευταία και τις καμπάνιες της". Συνεργάστηκαν επειδή έγινε viral η στιγμή που υιοθετησε τζιν της εταιρείας.