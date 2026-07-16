Ιδού το «Hailey», το πολύκροτο τζιν της Gap δια χειρός Χέιλι Μπίμπερ

Εξαιρετικά δημοφιλής και επιδραστική στην Αμερική, η επιχειρηματίας και μοντέλο υποστηρίζει το ύφος nineties στο denim
Mόλις κυκλοφόρησε ο καρπός της συνεργασίας της Χέιλι Μπίμπερ με το label Gap.
Η πολύ δραστήρια influencer, businesswoman και βέβαια fashion & beauty icon της Αμερικής, εκφράζει την μεγάλη αγάπη της στο denim. Ανέκαθεν συνδύαζε luxury κομμάτια με είδη πιο προσιτά. Πέρυσι μάλιστα έγινε μεγάλος θόρυβος όταν κυκλοφόρησε με Gap τζιν παντελόνι σε συνδυασμό με Dior φούτερ.
Ετσι, προέκυψε μια σύμπραξη που αναμένεται να «σπάσει ταμεία». Μια capsule σειρά δυο denim μοντέλων, του τζιν «Extra Baggy» με τη vintage ανδρόγυνη γραμμή και του χαμηλόμεσου loose, σε custom washes. Η Χέιλι επιμένει πολύ στην αισθητική της δεκαετίας των nineties η οποία άλλωστε επικρατεί στo ντύσιμό της.
Όπως ομολογεί η ίδια «αγαπάει όσα κάνει η Gap τελευταία και τις καμπάνιες της". Συνεργάστηκαν επειδή έγινε viral η στιγμή που υιοθετησε τζιν της εταιρείας.
Όπως δήλωσε μάλιστα: «Η Gap είναι ένα από εκείνα τα κλασικά, νοσταλγικά αμερικανικά brands. Στο δικό μου μυαλό, η Gap των παιδικών μου χρόνων είναι συνδεδεμένη με εκείνα τα hoodies με το μεγάλο λογότυπο GAP στο στήθος. Μου αρέσει απίστευτα το πόσο σταθερή αξία είναι. Δεν είχαμε σκοπό να βγάλουμε καμιά μεγάλη κολεξιόν. Ήθελα το focus να είναι το τζιν. Να βγάζει νοσταλγία. Και ήθελα οπωσδήποτε να έχει την αύρα των ’90s—για την ακρίβεια, του 1996. Ψάχνω συνέχεια εκείνο το τζιν με την τέλεια εφαρμογή. Μεταποιώ τα πάντα. Ακόμα κι αν χρειάζεται να στενέψουν κατά ένα εκατοστό. Δίνω τεράστια σημασία στη λεπτομέρεια και προσέχω πολύ το πώς δείχνει και πώς το νιώθω ένα ρούχο στο σώμα μου».
Οσο για την απόχρωση του υφάσματος σημειώνει «Μου αρέσει η ελαφρώς πιο σκούρα επεξεργασία wash. Προτιμώ κάτι ενδιάμεσο: ούτε πολύ σκούρο, ούτε πολύ ανοιχτό, αλλά περισσότερο προς το σκούρο. Κάτι σαν μεσαίo wash».
Στο styling επιλέγει την απλότητα «Νιώθω πολύ συνδεδεμένη με την ιδέα τού να αισθάνεσαι στα καλύτερά σου απλώς φορώντας ένα μπλε τζιν και ένα λευκό T-shirt. Είναι κάτι με το οποίο ταυτίζομαι απόλυτα.Το καλοκαίρι το συνδυάζω πολύ συχνά με ένα μακρυμάνικο, baggy λευκό πουκάμισο. Μου αρέσουν τα πράγματα που φαίνονται σαν να τα έκλεψες από την ντουλάπα του αγοριού σου. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος με ένα μεγάλο λευκό πουκάμισο. Για το καλοκαίρι επιλέγω ένα σανδάλι με πολύ χαμηλό, λεπτό τακούνι. Για το φθινόπωρο, όμως, θα ήταν ένα φλατ παπούτσι ή ένα loafer».
*Από 16/7 στα ομώνυμα καταστήματα και online στο Gap.com
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