Πάτρα: Η συγκέντρωση στο Δημαρχείο- Τι είπε ο Κώστας Πελετίδης

Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 15 Ιουλίου, το βράδυ στο προαύλιο του Δημαρχείου η συγκέντρωση με ομιλητή τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, που αναφέρθηκε στους σχεδιασμούς και τις πρωτοβουλίες, αλλά και τις διεκδικήσεις της δημοτικής αρχής.

Σημεία της ομιλίας του Δημάρχου:

«Από την αρχή αυτή η Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης, επέλεξε να βαδίζει μαζί με αυτούς που χτίζουν τα πάντα.

Με τους εργάτες του χεριού και του πνεύματος, τους βιοπαλαιστές επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τη νεολαία που ζει, μορφώνεται και εργάζεται στην πόλη μας και αξίζει να τα έχει όλα.

Επιλέξαμε να υπηρετούμε τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών, να διεκδικούμε μαζί, να υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις που όλα αυτά τα χρόνια είχαμε και το μέλλον των παιδιών μας.

Δεν είμαστε όμως με όλους… Στεκόμαστε απέναντι σ’ αυτούς που εκμεταλλεύονται την εργασία των πολλών για την ατομική τους ευτυχία.

Η πόλη μας δεν είναι μόνο τα κτίρια της, οι δρόμοι.

Είναι οι άνθρωποί της, οι αγωνίες τους.

Ο αγώνας τους για επιβίωση, για ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών.

Σταθήκαμε στο πλευρό τους, στη διεκδίκησή τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά για δουλειά με δικαιώματα, ενάντια σε απολύσεις και απλήρωτη εργασία.

Μαζί με τα σωματεία του Δήμου μας, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και τα σωματεία του, στα μπλόκα των αγροτών, τους αγώνες των φοιτητών και των μαθητών.

Διαδηλώσαμε μαζί με χιλιάδες λαού ενάντια στους πολέμους και εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς.

Γι’ αυτό κυματίζει εδώ η σημαία της Παλαιστίνης.

Ο πόλεμος «για του αφέντη το φαΐ» που εξαπλώνεται παντού, φέρνει καταστροφή, σκοτώνει ανθρώπους, μικρά παιδιά.

Οδηγεί στην οικονομική ανέχεια τους λαούς.

Το φαΐ γίνεται βόμβες. Η ζωή θάνατος.

Έχει συνέπειες στην καθημερινότητα, στη λειτουργία του Δήμου. Με το κόστος ενέργειας στα ύψη, με την ακρίβεια στις προμήθειες μας, κανένας προϋπολογισμός δεν αντέχει.



Αγαπητές φίλες και φίλοι

Όλα αυτά τα χρόνια δεν αντιμετωπίζουμε τον πατραϊκό λαό ως χρηματοδότη.

Δεν πάμε να κάνουμε οικονομική αφαίμαξη στους αδύναμους.

Ο λαός πλήρωσε για τα υπερπλεονάσματα. Δεν θα πληρώνει για κάθε υπηρεσία.

Διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε από τους κατόχους του πλούτου, από την κυβέρνηση που τους υπηρετεί».



«Τι κάνει τη Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης διαφορετική;

Ο στόχος μας: πρώτα οι ανάγκες του λαού και των παιδιών μας!

Πήραμε και συνεχίζουμε να παίρνουμε μέτρα ανακούφισης.

Ο πατραϊκός λαός γνωρίζει, όπως και όλη η Ελλάδα, ότι η Πάτρα, είναι η πόλη με τα χαμηλότερα τέλη, 1€ το τετραγωνικό και με 13 κατηγορίες πλήρους ή μερικής απαλλαγής.

Αντίστοιχα και στη ΔΕΥΑΠ. Νερό με τέλη από τα χαμηλότερα και ένα τεράστιο αόρατο έργο που υλοποιήθηκε και συνεχίζεται στην ύδρευση και την αποχέτευση.

Από την πρώτη μέρα καταργήσαμε τα τροφεία στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς και φτιάξαμε νέους.



Ο Κοινωνικός Οργανισμός, η Πρόνοια, αναπτύσσουν ένα πλέγμα προστασίας και βοήθειας.

Όχι ως φιλανθρωπία, αλλά για να σταθούν όρθιοι και να αντιμετωπίσουν τα αίτια που γεννούν τα αδιέξοδα.

Είναι ντροπή το 2026 να μοιράζουμε τρόφιμα και συσσίτια…

Εκεί μας έφερε η ανάπτυξή τους!

Καταργήσαμε τα παρκόμετρα. Δεν νοικιάζουμε τον δημόσιο χώρο. Έχουν μικρό αντίτιμο – 30λεπτά του ευρώ- για τις ανάγκες της εκ περιτροπής στάθμευσης.

Διαθέτουμε δωρεάν χώρους στάθμευσης περίπου 1.500 θέσεων.



Οι ημερήσιες παιδικές κατασκηνώσεις, που είναι μοναδικές στην Ελλάδα και για 12 χρόνια συναντούν τη φροντίδα και την αγάπη των εργαζομένων μας, αλλά και των παιδιών της πόλης.

Τα παιδιά μας είναι το πιο σπουδαίο απ’ όλα! Και έχουν δικαίωμα στις διακοπές και την αναψυχή, στη δημιουργική απασχόληση.

Το ίδιο και τα παιδιά των εργαζομένων του Δήμου που τους θερινούς μήνες απασχολούνται στα Παλαιά Σφαγεία.



Στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά με αναπηρία, και τις οικογένειές τους. Το κτίριο των «Μαχητών» που αφορά την ημερήσια φροντίδα και την υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με νοητική Υστέρηση λειτουργεί.

Οι υπηρεσίες του Δήμου επιβλέπουν, υλοποιούν το πρόγραμμα κατασκευής του «Κέντρου Ημέρας και τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αυτισμό», σε συνεργασία με την διαχειριστική της Περιφέρειας και το κληροδότημα Σταθακόπουλου.

Παρά τα προβλήματα λόγω εγκατάλειψης της εργολαβίας.

Λειτούργησε το Ειδικό Νηπιαγωγείο για παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού στο Ρωμανό. Κάναμε και προγραμματίζουμε παρεμβάσεις στα Ειδικά Σχολεία μας.



Το Λαϊκό φροντιστήριο Αλληλεγγύης με 300 έως 400 παιδιά κάθε χρόνο, βοηθά τα παιδιά όχι μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με την οργάνωσή του, το δίκτυο όλων αυτών των ανθρώπων που προσφέρουν και τις αξίες που υπηρετούμε με στόχο να είμαστε ένας για όλους και όλοι για έναν. Δείχνοντας τι σημαίνει αλληλεγγύη στις λαϊκές οικογένειες.



Οι παραλίες μας θέλουμε να είναι ελεύθερες για το λαό!

Δεν τις νοικιάζουμε για να βγάζουμε χρήματα. Οι εργαζόμενοί μας τις ομορφαίνουν, τις εξοπλίζουν για να μπορεί να τις απολαμβάνει ο πατραϊκός λαός και τα παιδιά του!

Δεν θεωρούμε το λαό πελάτη. Είναι ο ιδιοκτήτης.



Οι αθλητικές εγκαταστάσεις μας παραχωρούνται δωρεάν.

Το Παμπελοποννησιακό, τα κλειστά και ανοιχτά γήπεδα.

Παρά το γεγονός ότι δεν μας έδωσαν ούτε ένα ευρώ για χρόνια και παρά τις προτροπές Κοντονή-Αυγενάκη-Βρούτση για αντίτιμο και εισπράξεις.

Αφού όπως λέει και η βουλευτής της κυβέρνησης ο «τζάμπας πέθανε».

14.000 συμπολίτες μας αθλούνται δωρεάν μόνο στο Παμπελοποννησιακό, ενώ πανελλήνιοι αγώνες και διοργανώσεις πραγματοποιούνται συχνά στην Πάτρα.



Στο χώρο του Πολιτισμού αντίστοιχα. Προσπαθούμε να υπάρχουν όσες περισσότερες δωρεάν ή με μικρό αντίτιμο παραστάσεις και εκδηλώσεις για να μπορούν να τις απολαμβάνουν όλοι.

Άρμα Θέσπιδος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., θερινός κινηματογράφος, από το προαύλιο του Δημαρχείου μέχρι τα χωριά, Φεστιβάλ στις Γειτονιές και παραστάσεις Καραγκιόζη για τα παιδιά.



Ενώ ο Δήμος μας έχει Μαρίνα δημοτική και όχι ιδιωτική, όχι μόνο για τα σκάφη αλλά και για τις βάρκες, που με τις υπηρεσίες μας και τους εργαζόμενους καταφέραμε και αποκαθιστούμε παρά τις καθυστερήσεις.

Αυτή είναι η πολιτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Η σκληρή δουλειά αιρετών και εργαζομένων, με σεβασμό στα οικονομικά των λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας.

Αυτά που βλέπει όλη η Ελλάδα, δεν περιμένει όμως κανείς να τα δουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του συστήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.



Απέναντι σε όλα αυτά οι δυνάμεις του συστήματος, στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα, ζητούν ανταπόδοση παντού και χαράτσωμα του λαού.

Έφτασαν να ζητούν να περάσουν στην ευθύνη των Δήμων ακόμα και τα Νοσοκομεία.

Γι’ αυτό δεν έχουν καταγγείλει ποτέ τις κυβερνητικές επιλογές που στραγγαλίζουν τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ και παράλληλα προσπαθούν να μας «ταΐσουν» με ελπίδα για την «κοσμογονία» που θα φέρουν οι επενδυτές».

«Έγιναν όλα όσα πρέπει; Όχι.

Γνωρίζαμε από την αρχή σε ποιο περιβάλλον δρούμε, τα εμπόδια και τις δυσκολίες για να υλοποιηθούν έργα και παρεμβάσεις που να υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες.

Όπως γνωρίζουμε ότι σε αυτό το σύστημα δεν μπορούν να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες του λαού και τον παιδιών μας.

Το θεσμικό πλαίσιο είναι εχθρικό προς το λαό.

Οι Δήμοι είναι μια κρατική υπηρεσία, με στόχο μάλιστα να μετατραπούν σε έναν ελεγκτικό μηχανισμό όλων όσων ροκανίζουν την κρατική χρηματοδότηση, τα ΕΣΠΑ και κάθε χρηματοδότηση, οδηγώντας τις δαπάνες στα ύψη, και τις υπηρεσίες των Δήμων στην αγκαλιά των ιδιωτών.

Όμως θα συνεχίσουμε κόντρα στο ρεύμα!

Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε κατακτήσεις και νίκες…



Μπλοκάραμε τον Διαδημοτικό Φορέα του φράγματος Πείρου-Παραπείρου, που αν δεν είχαμε αποτρέψει την λειτουργία του, ο πατραϊκός λαός θα είχε φορτωθεί άλλα 36 εκ ευρώ δαπάνες.



Όπως και με τη διαχείριση των απορριμμάτων, που θα μετέτρεπε τα σκουπίδια σε χρυσάφι, που θα πλήρωναν οι πατρινοί.



Μαζί βάλαμε φρένο στην υποβάθμιση και το κλείσιμο του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων. Και θα το ξανακάνουμε! Στηρίζοντας την κινητοποίηση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών στις 22 του Ιούλη, για να λειτουργεί το Νοσοκομείο των Παιδιών μας όπως πρέπει!



Δεν συμβιβαστήκαμε με τα κριτήρια επιλεξιμότητας έργων, που έχουν καθοριστεί από την Ε.Ε. και τις κυβερνήσεις.

Γι’ αυτό καταφέραμε να χρηματοδοτηθούν έργα σε λαϊκές γειτονιές. Με ιδίους πόρους και αξιοποιώντας τους εργαζόμενους του Δήμου, κάναμε το Νότιο Πάρκο και τον Κόκκινο Μύλο, πλατείες και δρόμους και θα το ξανακάνουμε.



Με τους αγώνες αυτής της Δημοτικής Αρχής και των φορέων της πόλης μας παραχωρήθηκε το θαλάσσιο μέτωπο.

Και σε μια βδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την προμελέτη του παραλιακού μετώπου, από τον μώλο της Αγίου Νικολάου έως την Ιχθυόσκαλα.

Σε λίγους μήνες θα έχουμε οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης, ώστε το 2027 να έχουμε ανάδοχο και να ακουμπήσουμε πλέον στην θάλασσα, να γίνουμε παραλιακή πόλη.

Με τους αγώνες μας μπλοκάραμε την επίγεια διέλευση του τρένου, που θα έβαζε ταφόπλακα στο μέλλον της πόλης για τον επόμενο αιώνα.

Με τους αγώνες μας θα το επιβάλλουμε.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για να παραχωρηθεί στην πόλη ο παλαιός Βόρειος Λιμένας.

Για να απολαμβάνει ο πατραϊκός λαός και τα παιδιά του αυτό το «φιλέτο» της πόλης, την αυλή του.

Και όχι οι ψευτοεπενδυτές που θέλουν να κερδίζουν προς όφελός τους από την αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης.



Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια!

Η μελέτη για το Παραλιακό μέτωπο θα ολοκληρωθεί και στα άλλα τμήματά της, για τη διαμόρφωση μιας πόλης, όπως την ονειρευόμαστε, για να προσφέρει στους πατρινούς και στα παιδιά τους, αλλά και στους επισκέπτες ένα χώρο για να ον χαίρονται.



Παράλληλα αντιμετωπίζουμε μια σειρά εμπόδια που θα αντιπαλέψουμε!

Τα ζιζάνια συνεχίζουν!

Γίνεται προσπάθεια να ακυρωθεί η κατεδάφιση του ετοιμόρροπου κτιρίου του ΟΛΠΑ (πρώην Τελωνείο) και κατά συνέπεια η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης.

Αυτό εξυπηρετεί αυτούς που θέλουν να βάλουν εμπόδια σε ότι ομορφαίνει την πόλη με το φόβο ότι θα το πιστωθεί η δημοτική αρχή. Άρρωστοι και επικίνδυνοι.

Ο λαλίστατος υφυπουργός πολιτισμού της Νέας Δημοκρατίας δεν παρεμβαίνει για να υπερασπιστεί την πόλη του, την αλήθεια, το δίκαιο. Βέβαια μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει και τίποτα».



«Ήταν εύκολα όλα αυτά; Δεν ήταν…

Από την περίοδο των παχιών αγελάδων, βρεθήκαμε στην περίοδο των ισχνών αγελάδων.

Οι Δήμοι μοιράζονται 2,7 δισ. αντί για 8,5 δισ. που θα έπρεπε να φτάνουν στα ταμεία των Δήμων.

6 δισ. λιγότερα που τροφοδοτούν αυτούς που επιλέγουν οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν για να μεγαλώσουν τα κέρδη τους.

Τεράστια κέρδη για τους ομίλους της ενέργειας και χαράτσια που πληρώνει ο Δήμος, όπως τα 2 εκατ. ευρώ το χρόνο ως τέλος ταφής, που στερεί από τον πατραϊκό λαό την κάλυψη άλλων αναγκών.



Χαράτσωμα που με τον Νέο Κώδικα μεγαλώνει…

Βρήκαν τη λύση για γεμίσουν τα ταμία των δήμων που τα αδειάσανε… με νέα τοπική φορολογία: τέλος Καθαριότητας, Ανάπτυξης, Απαλλοτρίωσης, χρήσης υποδομών και υπηρεσιών, στην ύδρευση, την αποχέτευση, τον πολιτισμό...

Κι αν σε καμιά γειτονιά έχει ελεύθερο, αναξιοποίητο οικόπεδο, λένε: «εκποιήστε τη δημόσια περιουσία αν θέλετε λεφτά».



Θέλουν έναν Δήμο-υπηρέτη των μεγάλων συμφερόντων, που θα φορολογεί τον λαό και θα δίνει τα λεφτά στους μεγαλοεργολάβους.

Μία πόλη όπου οι ελεύθεροι χώροι θα είναι προς πώληση και οι λαϊκές οικογένειες θα παραμιλούν από τα τέλη!

Έβαλαν ταφόπλακα στη μόνιμη εργασία!

Η στρατηγική τους είναι ο Δήμος να είναι ελεγκτικός μηχανισμός, αδύναμος.

Παίρνουν μέτρα.

Από το 2014 ο πρωθυπουργός, τότε υπουργός, έψαχνε να αδειάσει τη δεξαμενή των εργαζομένων. Τον σταματήσαμε.

Υπερασπιστήκαμε τους εργαζόμενους και καθίσαμε στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Δεν το βάζουν κάτω. Επανέρχονται με νέες διώξεις, για τη μη άσκηση έφεσης σε δικαστική απόφαση η οποία δικαίωσε 46 εργαζόμενους, που απασχολούνται εδώ και χρόνια στις Δομές του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου μας.

Διώκουν πειθαρχικά 5 δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Πατρέων.

Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος κερδίζει αν κλείσει ένας παιδικός σταθμός, ένα κέντρο πρόληψης, μια κοινωνική δομή;

Αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι για να βγουν τα απορριμματοφόρα;

Αν δεν υπάρχουν συνεργεία να συντηρήσουν τις πλατείες, τα σχολεία;

Αν δεν υπάρχουν αθλητικά – πολιτιστικά προγράμματα στους δήμους;

Η απάντηση γνωστή… οι μεγαλοεργολάβοι, οι ΜΚΟ, οι μεγαλοκαρχαρίες που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα που περιμένει στη γωνία την αδυναμία ενός Δήμου να ανταπεξέλθει και τρέχουν να καλύψουν το κενό.



Η στρατηγική τους θέλει τους κατόχους του πλούτου να διαχειρίζονται υπηρεσίες και έργα που έχουν σίγουρο κέρδος, πατώντας πάνω στις ανάγκες μας.

Αυτό υπερασπίζονται οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, στηρίζοντας τις πολιτικές επιλογές των κομμάτων τους, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, κόμματα και δορυφόροι τους.

Προσπαθούν παράλληλα να πείσουν τον πατραϊκό λαό ότι δεν έχουν εξαρτήσεις ή κάποιοι ακόμα περισσότερο ότι είναι ανεξάρτητοι και υπεράνω κομμάτων, αλλά αναζητούν και το χρίσμα».

«Και πως κρατιέται ζωντανός ο Δήμος, σε περίοδο ισχνών αγελάδων. Πως ξεχρεώνει δάνεια 21 εκατ. και χρέη προς τρίτους και απαλλοτριώσεις που καλούμαστε εμείς να πληρώσουμε;

Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος.

Μειώνεις τα έξοδα, τις σπατάλες, προσέχεις και το 1€. Δύναμη του Δήμου είναι οι εργαζόμενοι του, οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ, των νομικών προσώπων, αυτοί κάνουν το 1€ 10. Χάρη στη δουλειά τους ο Δήμος στέκεται όρθιος.

Δυστυχώς αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για το Δήμο, χάνεται με τις συνταξιοδοτήσεις και τις απαγορεύσεις για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με αποτέλεσμα να χάνεται η γνώση και η εμπειρία.

Στόχος τους, να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα οι Υπηρεσίες του Δήμου, για να τρώνε με χρυσά κουτάλια.

Η μεγαλύτερη απόδειξη όλα αυτά τα χρόνια είναι οι εργαζόμενοι στον ηλεκτροφωτισμό, την αυτεπιστασία, την καθαριότητα, όλοι οι εργαζόμενοί μας.

Είναι αυτοί που παρεμβαίνουν καθημερινά -παρά τις αδυναμίες- στα 254 σχολεία του Δήμου μας.

Αυτοί που μέσα σε 3 χρόνια συνέλεξαν πάνω από 350.000 τόνους απορριμμάτων και αντικατέστησαν όλα αυτά τα χρόνια πάνω από 50.000 λαμπτήρες με LED στα σχολεία και 30.000 στο φωτισμό της πόλης.

Ανταποκρίνονται παράλληλα σε χιλιάδες αιτήματα, δημιουργούν καινούριες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στολισμούς, πλατείες σήμερα στον Ψαθόπυργο, χθες στη Ροδινή.



Πριν μερικές μέρες οι εργαζόμενοι παρουσίασαν το έργο τους.

Ατελείωτες ώρες έδιναν στοιχεία για ένα τεράστιο έργο και τους ευχαριστούμε γιατί αναδεικνύουν την αξία του εργαζόμενου, την δύναμη που έχουν αυτοί που παράγουν.

Παρά λοιπόν τις δυσκολίες αντιπαλεύουμε την πολιτική που εφαρμόζεται.

Όπου βρίσκουμε χαραμάδα την κάνουμε πόρτα, δεν παραδίδουμε κρίσιμους τομείς στην ιδιωτικοποίηση όπως γίνεται σ' άλλους Δήμους.



Ανανεώνουμε και εκσυγχρονίζουμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις μας. Παρεμβαίνουμε και κρατάμε εργαζόμενους, όπως κάναμε στον Κοινωνικό Οργανισμό.



Διεκδικούμε από την κυβέρνηση μια σειρά από μέτρα, χρηματοδότηση, προσωπικό, για να καλυφθούν οι ανάγκες στις συνοικίες και τα χωριά και όχι τα συμφέροντα των ψευτοεπενδυτών που κάνουν πλιάτσικο στα δημόσια οικονομικά (π.χ. φυσικό αέριο 20 εκατ., άλλα τόσα υπερκαταστήματα, Ξενοδοχεία).

Τα αποτέλεσμα της προσπάθειας που γίνεται από τις υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε κάθε τομέα.

Μόνο στον ηλεκτροφωτισμό, με την ολοκλήρωση του έργου των αντικαταστάσεων των λαμπτήρων, το ετήσιο οικονομικό όφελος για τον Δήμο εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά. Με τους εργαζόμενους του Δήμου, όχι με ιδιώτες.

Επιλέγουμε λοιπόν την οργάνωση του Δήμου και όχι ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών.

Όπως επιλέγουμε να μην κάνουμε πίσω από καμία διεκδίκηση που είναι αναγκαία για τα παιδιά μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι προτεραιότητα γι’ αυτούς. Το αποδεικνύουν κάθε μέρα.

Γι’ αυτό καταργούν τις Σχολικές Επιτροπές, βάζοντας νέα εμπόδια στη λειτουργία των σχολείων!



Γι’ αυτό περιμένουμε πάνω από 5 χρόνια τη μελέτη για το Δημοτικό Σχολείο και το νηπιαγωγείο στον Άγιο Βασίλη και φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο μετά από τόσο καιρό.



Γι’ αυτό δεν κάνουν τίποτα για τη μελέτη του 10ου ΓΕΛ που κατεδαφίστηκε μετά το σεισμό…



Γι’ αυτό οι φίλοι των τραπεζιτών και όσοι τους υπηρετούν, κοκκινίζουν από το κακό τους, όταν τους λέμε ότι τα λεφτά που δίνουν για το Πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου είναι λεφτά του ελληνικού λαού…

Όπως κοκκινίζουν όταν λέμε ότι τα λεφτά της περιβόητης «Ευρώπης» δεν είναι λεφτά που βάζουν οι κυβερνήσεις από τις τσέπες τους, αλλά είναι λεφτά πληρωμένα από την τσέπη του λαού μας.

Δεν είναι όμως το ίδιο λαλίστατοι όταν για μια εργολαβία, που αφορά τα σχολεία και την ασφάλεια των παιδιών μας 2 εργολάβοι τσακώνονται 2 χρόνια, και τρέχουν στα δικαστήρια, γιατί απλά ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα…

Βγαίνουν με πάθος να καταγγείλουν την ευθύνη του Δήμου, αλλά δεν τους προβληματίζει που το κράτος έχει απεμπολήσει το ρόλο του για τη σχολική στέγη, τις αθλητικές υποδομές, την οδοποιία…

Τύφλωση… όπως και με τα έργα που υλοποιούνται, που γι’ αυτούς είναι αόρατα.



Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου έχει συνολικό προϋπολογισμό έργων 129,04 εκατ. € και Προϋπολογισμό Εκτελούμενων Έργων 67,6 εκατ. €, ενώ στο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται 24 εκτελούμενα έργα, τα 13 είναι νέα, 12 έργα σε διαγωνιστική διαδικασία, 4 μελέτες υπό σύνταξη και 15 μελέτες προς ανάθεση.

Ενώ η Διεύθυνση ‘Έργων Υποδομής την τελευταία 3ετία υλοποίησε ή δρομολόγησε έργα συνολικής αξίας 27 εκατ. €.

Οι εργαζόμενοι δίνουν την μάχη στην πρώτη γραμμή όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις.



Ήταν αυτοί οι ίδιοι εργαζόμενοι στην Ξερόλακκα που με τη γνώση τους, το πείσμα και τιμώντας τη δουλειά τους έσωσαν το ΧΥΤΑ και όλη την πόλη πέρυσι στην καταστροφικές πυρκαγιές.

Όταν το επιλεκτικά ανίκανο κράτος, άφησε τη φωτιά να μπει μέσα στο αστικό ιστό της πόλης και στη νότια πλευρά του Δήμου, να σβήσει στη θάλασσα.

Ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο Δήμος μας για το 2026 χρηματοδοτήθηκε για την πολιτική προστασία με 240.000€, 1ευρώ/κάτοικο, έναντι των 0,9 ευρώ/κάτοικο που δόθηκαν το 2025. Ποσά που αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών αν ληφθεί υπόψη πως απαιτείται πολλαπλάσια δαπάνη μόνο για την αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμό δασών, αλσών, κοινοτικών και αγροτικών οδών.

Συνολικά η δαπάνη του Δήμου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας ανέρχεται στο 4πλασιο ποσό από αυτά που διαθέτει η κυβέρνηση και τα οποία εξασφαλίζουμε από ιδίους πόρους και χωρίς επιβάρυνση των δημοτών.



Το επιστημονικό δυναμικό, τα στελέχη των διευθύνσεων, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ, το εργατοτεχνικό προσωπικό προσφέρουν τα μέγιστα κάθε χρόνο με δεδομένες τις δυνατότητες που έχουν, ενώ σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, υλοποιούμε πλήθος παρεμβάσεων υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το ίδιο πράττουν και φέτος.

Παράλληλα με όσα τεχνικά έργα υλοποιήθηκαν για την προστασία από κατολισθήσεις, φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας».



«Έγιναν όλα όπως θα έπρεπε; Όχι.

Όμως γίνονται πρωτόγνωρα πράγματα προς όφελος του πατραϊκού λαού.

Την πόλη μας την χτίζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να την απολαμβάνουν και να την χαίρονται οι κάτοικοί της.

Για να έρχονται να τη γνωρίσουν και να απολαύσουν τον τόπο μας, τους ανθρώπους, την ιστορία μας, το σήμερα, την εξέλιξη της οι επισκέπτες της.

Η Δημοτική Αρχή, με τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες του Δήμου συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί ένα τεράστιο έργο σε ολόκληρη την πόλη.

Το παραλιακό μας μέτωπο αλλάζει σιγά σιγά όψη. Παρεμβάσεις από την πλαζ της Αγυιάς μέχρι το Νέο Λιμάνι, θα αλλάξουν όσα ξέραμε μέχρι σήμερα.

Το ιστορικό συγκρότημα των Παλαιών Σφαγείων μεταφορφώνεται σε έναν ζωντανό, σύγχρονο Πολυχώρο Πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους, που θα φιλοξενεί εκθέσεις για το Πατρινό Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών και τον Καραγκιόζη.

Με την κατασκευή - ανάπλαση του συγκροτήματος Λαδόπουλου, το Εργοστάσιο Τέχνης «Θάνος Μικρούτσικος», τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ και τη δημιουργία χώρου πολιτισμού - Παιδείας – Διοίκησης, σε συνέχεια της ανάπλασης και από την άλλη μεριά του κολυμβητηρίου της Αγυιάς, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Πάτρα, η πόλη μας, θα γίνει αντάξια του πατραϊκού λαού.

Συνεχίζουμε με αυτό το κριτήριο να διεκδικούμε την υλοποίηση έργων όπως έγινε με το Κολυμβητήριο της Αγυιάς, αλλά και τα αναγκαία έργα για την αποκατάσταση της διάβρωσης των ακτών.

Έργα που πρέπει να επεκταθούν σε όλο το μήκος του Δήμου, από τα Καμίνια μέχρι τη Ροδινή, έργα αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης, αντιπυρικής προστασίας, από το κράτος, τις κυβερνήσεις και την περιφέρεια.

Μετά από πολλές προσπάθειες σε λίγο θα έχουμε και τον Ριγανόκαμπο για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός του Ανατολικού Πάρκου.

Και συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για την παραχώρηση της ανενεργούς κοίτης του Διακονιάρη.

Όσα γίνονται στην πόλη, γίνονται γιατί η πόλη και οι φορείς της τα διεκδικούν.

Γι’ αυτή την πόλη αξίζει ο λαός μας να προσπαθήσει, γι’ αυτή την πόλη αξίζει να βαδίζουμε μαζί… αυτή είναι η ανάπτυξη που θέλουμε για την πόλη μας, που θα την χαίρονται τα παιδιά μας.



Νέες πλατείες διαμορφώνονται, όπως στην Έξω Αγυιά, στη μέση Αγυιά, στις Ιτιές και τα Κρύα Ιτεών, στο Προάστιο.



Προχωρά η συντήρηση και αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας και της πλατείας Γεωργίου, ολοκληρώθηκε στο Βλατερό, ενώ στην τελική της φάση είναι η πλατεία στα Ζαρουχλέικα.



13 πλατείες είναι σε αναμονή αναδόχου για ανάπλαση, καθώς και όλα τα σιντριβάνια της πόλης, για να τα χαίρονται τα παιδιά μας και ο πατραϊκός λαός.



Στις αρχές του Σεπτεμβρίου θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, για να γίνει στο Σκαγιοπούλειο Μορφωτικό Κέντρο, ενώ η Δημοτική Βιβλιοθήκη μπαίνει σε ανάπλαση και συντήρηση με στόχο τη δημιουργία στο ισόγειο αποκλειστικά νεανικής βιβλιοθήκης που σε συνδυασμό με την Πινακοθήκη στο παλαιό Δημαρχείο θα δημιουργηθεί ένα κύτταρο γραμμάτων και τεχνών μες στο κέντρο της πόλης.

Όλοι παρακολουθούμε την πόλη μας να αλλάζει, κάθε συνοικία και χωριό δέχεται την φροντίδα των εργαζομένων».



«Υπάρχουν προβλήματα που ζητούν λύση? Ναι

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων.

Η δυνατότητα του κέντρου για τα αυτοκίνητα έχει ξεπεραστεί από καιρό.

Προχωράμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας το σχεδιασμό για την αγορά ηλεκτρικών minibus για δωρεάν μετακίνηση στο κέντρο της πόλης.

Την ανάπτυξη δωρεάν δημοτικών πάρκινγκ, ενοικιάζουμε τον παλιό σταθμό Αγίου Διονυσίου για ανάπλαση και χώρο στάθμευσης.

Σχεδιάζουμε και σε άλλες περιοχές για να απελευθερωθεί το ιστορικό κέντρο.

Πολλοί επικαλούνται την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, ως λύση. Η λύση όμως δεν είναι η ύπαρξη ενός μηχανισμού καταστολής και επιβολής προστίμων για να λυθεί το κυκλοφοριακό.

Η λύση είναι σύγχρονες υποδομές και συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, χώροι στάθμευσης και σεβασμός από όσους κυκλοφορούν στην πόλη.



Αντίστοιχα και με την καθαριότητα.

Οι εργαζόμενοι δίνουν μια τεράστια μάχη καθημερινά, με ελάχιστο προσωπικό. Προχωράμε με τις προσλήψεις που έχουμε αιτηθεί, με καλύτερο σχεδιασμό των υπηρεσιών, αλλά και καμπάνια για την ανακύκλωση και τα απορρίμματα.

Πρέπει όμως όλοι να συμβάλλουν για να υπερασπιστούμε τον δημόσιο χώρο και να σταματήσει η αυθαίρετη εναπόθεση απορριμμάτων, υλικών, κλαδιών σε κάθε γωνία. Είναι ευθύνη όλων μας.



Στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς κάναμε τεράστια βήματα, με τη λειτουργία του Καταφυγίου στο Δρέπανο, αλλά και το κτηνιατρείο που δημιούργησαν οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες του Δήμου.

Συνεχίζουμε κι εκεί να παίρνουμε μέτρα, μέσα σε δυσμενές περιβάλλον, γίνεται δουλειά από τους εργαζόμενους, τιος φιλοζωικές, το σύνολο της πόλης».



«Ο δρόμος που έχουμε επιλέξει είναι να υπερασπιστούμε, μαζί με τον πατραϊκό λαό, το μέλλον των παιδιών μας, την προκοπή του τόπου μας.

Δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο σ’ όσους νομίζουν ότι με παραμύθια, παραπληροφόρηση, ψέματα, θα παραιτηθούμε από τις διεκδικήσεις και όσα έχουμε κατακτήσει.

Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη!

Ο πατραϊκός λαός έχει μνήμη, έχει κρίση και ξέρει να ξεχωρίζει τους φίλους από τους εχθρούς του.

Αυτοί που στηρίζουν τις κυβερνητικές επιλογές όμως, πως μπορούν να υπερασπιστούν τις λαϊκές ανάγκες;

Δεν μπορούν…

Κόντρα σε όλα αυτά, ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του εργατικού-λαϊκού κινήματος της πόλης μας, στους φορείς της πόλης που διεκδικούν.

Δίπλα τους και μαζί τους, κόντρα σε όσους εγκληματούν καθημερινά εις βάρος τους.



Δεν κάνουμε βήμα πίσω από όσα δικαιούμαστε:

Για να λειτουργούν οι κοινωνικές μας δομές. Για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία με ευθύνη του κεντρικού κράτους. Για τρένο σύγχρονο και ασφαλές που δεν θα διχοτομεί την πόλη μας. Για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους και επιστροφή των παρακρατηθέντων! Για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού! Για μέτρα προστασίας από τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τους σεισμούς!



Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων και των φορέων του Ανατολικού Διαμερίσματος, ενάντια στη δημιουργία του νέου Αστυνομικού Μεγάρου στο ΚΕΤχ.



Στο πλευρό των μικρών ασθενών και των γιατρών για το Καραμανδάνειο.



Στους φαντάρους μας που αντιστέκονται στην εμπλοκή της χώρας και είναι αντιμέτωποι με ποινές.



Εύκολη λύση δεν υπάρχει, δεν θα μας χαρίσουν τίποτα.

Δυο κόσμοι συγκρούονται καθημερινά! Αυτοί που κερδίζουν από τη δουλειά και τον ιδρώτα του λαού, οι υπηρέτες τους, οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα και από την άλλοι αυτοί που παράγουν τα πάντα, οι εργαζόμενοι, ο λαός και τα παιδιά του. Τα κέρδη τους από τη μία και οι ανάγκες μας από την άλλη!

Για την κατάσταση που βιώνει ο λαός, για το πετσόκομμα των δικαιωμάτων του, τη φτώχεια και την ακρίβεια, δεν φταίει η κακιά μας η μοίρα.

Έχουν ευθύνη όσοι κυβέρνησαν, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ με όποια σύνθεση, και πρέπει να τους ονοματίζουμε, γιατί κάποιοι θα εμφανιστούν ως νέοι. Έχει σημασία να αισθάνονται την ανάσα μας.

Στο μεγάλο κάδρο είναι και οι διεθνείς εξελίξεις, η εμπλοκή τη χώρας μας στον πόλεμο, οι προετοιμασίες, οι εξοπλισμοί και ο τριπλασιασμό των δαπανών.

Όταν γεμίζουν οι αποθήκες με βόμβες και πυρηνικά, δεν αδειάζουν μόνο τις τσέπες μας, τα δημόσια οικονομικά.

Φέρνουν την καταστροφή, για να πλουτίζουν τ’ αφεντικά που θέλουν να ζουν από το αίμα των λαών.

Όσο κι αν καρτεράν να λυγίσουμε, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη.

Θα κόψουμε το χαμόγελο των αφεντάδων.

Ο λαός, εμείς, μπορούμε να δώσουμε διέξοδο σε αυτή την κατάσταση.

Χρειάζεται πάλη για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία, προϋπόθεση είναι την εξουσία να την έχει ο λαός, να έχουμε κεντρικό σχεδιασμό, οι παραγωγοί του πλούτου να τον καρπώνονται.

Τα παπαγαλάκια της απογοήτευσης και της ηττοπάθειας θα πουν ότι δεν γίνεται, την απάντηση την έδωσε ο Νίκος Καββαδίας:

«Λυπήσου εκείνους που δεν ονειρεύονται», ο λαός μπορεί πραγματικά να σώσει το λαό, κουμαντάροντας τον τόπο μας.

Εμείς θα συνεχίσουμε να χτίζουμε την πόλη μας και να την λειτουργούμε με γνώμονα τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων και του πατραϊκού λαού, αυτοί ας συνεχίσουν να προσπαθούν μέσα στη μαυρίλα και στη μιζέρια τους να βάζουν εμπόδια και να καταστρέφουν για να υπηρετήσουν τα αφεντικά τους».



Η βραδιά έκλεισε με την ορχήστρα του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων και μαέστρο την Δήμητρα Αψώμοτου.