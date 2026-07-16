Συνελήφθη και τέταρτο άτομο για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Στη σύλληψη ενός 27χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο της Βάγια Νέστορα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη.

Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.

Με τη νέα αυτή σύλληψη, οι συλληφθέντες για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε τέσσερις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τον ακριβή ρόλο του 27χρονου και τυχόν διασυνδέσεις του με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα.