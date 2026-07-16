O Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Αγγλία- Αργεντινή: Η φωτογραφία με τον Μικ Τζάγκερ και η αφιέρωση στον πατέρα του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το παρών στον σπουδαίο ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA παρακολούθησε από κοντά την ιστορική πρόκριση της Αργεντινής με ανατροπή κόντρα στην Αγγλία, έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα του, Μαράια. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έζησε την εμπειρία μέχρι τέλους.

Βίωσε από κοντά το σασπένς της μεγάλης ανατροπής της ομάδας του Λιονέλ Μέσι, ενώ μίλησε μέχρι και με τον θρυλικό Μικ Τζάγκερ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ανάρτηση στο Instagram, κάνοντας αναφορά στον πατέρα του Τσαρλς, που έχει φύγει από τη ζωή το 2017 σε ηλικία μόλις 53 ετών.