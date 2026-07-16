Σαν κοριτσάκι η JLo με λευκό broderie dress και ασορτί μαντήλι στα μαλλιά

Πολύ δροσερή και ανανεωμένη η 57χρονη Τζένιφερ Λόπεζ στην Σικελία της Ιταλίας.

Με αφορμή την παρουσία της ως guest star στο alta moda show των Dolce e Gabbana στην Ταορμίνα ξεκουράστηκε και απόλαυσε χαλαρές στιγμές στο γραφικό τοπίο. Ανέβασε μάλιστα στο Instagram ένα επίκαιρο πρωινό outfit όπου φάνταζε πολύ χαριτωμένη. Φόρεσε ένα mini dress των Ιταλών σχεδιαστών σε λευκό, γεματο «κοφτά» κεντήματα. Εχουμε ξαναγράψει πως το λεγόμενο broderie που εμπνέεται από φολκλόρ κεντήματα αποτελεί κυρίαρχη τάση αυτού του καλοκαιριού.

Η αγέραστη Λόπεζ συνδύασε το ανάλαφρο φορεματάκι με ασορτί μαντήλι και μαύρα γυαλιά σε «πεταλουδέ» σχήμα.