Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

STYLE

/

Σαν κοριτσάκι η JLo με λευκό broderie dress και ασορτί μαντήλι στα μαλλιά

Σαν κοριτσάκι η JLo με λευκό broderie d...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Τα «κοφτά» κεντήματα τύπου εργόχειρο κάνουν θραύση στην αγορά το φετινό καλοκαίρι

Πολύ δροσερή και ανανεωμένη η 57χρονη Τζένιφερ Λόπεζ στην Σικελία της Ιταλίας.

Με αφορμή την παρουσία της ως guest star στο alta moda show των Dolce e Gabbana στην Ταορμίνα ξεκουράστηκε και απόλαυσε χαλαρές στιγμές στο γραφικό τοπίο. Ανέβασε μάλιστα στο Instagram ένα επίκαιρο πρωινό outfit όπου φάνταζε πολύ χαριτωμένη. Φόρεσε ένα mini dress των Ιταλών σχεδιαστών σε λευκό, γεματο «κοφτά» κεντήματα. Εχουμε ξαναγράψει πως το λεγόμενο broderie που εμπνέεται από φολκλόρ κεντήματα αποτελεί κυρίαρχη τάση αυτού του καλοκαιριού.

Η αγέραστη Λόπεζ συνδύασε το ανάλαφρο φορεματάκι με ασορτί μαντήλι και μαύρα γυαλιά σε «πεταλουδέ» σχήμα.

Θυμίζουμε πως πρόσφατα έκανε τεράστια εντύπωση στο Παρίσι με αποκαλυπτική δημιουργία Celia Kritharioti. 

Ειδήσεις Τώρα

Χάαλαντ, Λόπεζ, Μπελούτσι και καταιγισμός τρισδιάστατων λουλουδιών στην Ταορμίνα της Σικελίας

Μαλλιά τύπου beach waves: πώς να πετύχετε αυτόματα το κατεξοχήν look διακοπών

Το Επιμελητήριο Αχαΐας χαιρετίζει τη συνεργασία της Coffee Island και της AMMOUSA

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τζένιφερ Λόπεζ Φόρεμα
Best View
Style
["\u03a4\u03b6\u03ad\u03bd\u03b9\u03c6\u03b5\u03c1 \u039b\u03cc\u03c0\u03b5\u03b6 ","\u03a6\u03cc\u03c1\u03b5\u03bc\u03b1"]
838203
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View